Такой день. Ремонт дороги за 24 млн рублей и смертельное ДТП у села Гоньба

О главных событиях на Алтае за 3 мая

03 мая 2026, 23:58, ИА Амител

В Барнауле планируют отремонтировать участок дороги в промышленной зоне — речь идет о проезжей части от проспекта Космонавтов до здания в 9-м Заводском проезде, 64, к 2. Длина ремонтируемого отрезка составит до 500 метров. Судя по онлайн-картам, участок расположен в зоне с преобладанием складских помещений, хозяйственных корпусов и гаражей. Начальная максимальная цена контракта составляет 24,3 млн рублей.

Жители села Березовка сообщают о стремительном обмелении местного озера, которое, по их словам, начало "утекать" после прорыва трубы. Сельчане утверждают, что за последний месяц водоем заметно сократился, а вода продолжает убывать, проходя под трассой. Жители подчеркивают, что озеро долгое время было единственным местом отдыха в деревне — летом здесь купались и рыбачили.

В Новоалтайске на территории четвертого кладбища вновь образовалась крупная свалка рядом с захоронениями — местные жители жалуются, что мусор скапливается практически у могил и ситуация повторяется из года в год. Территорию уже убирали "под ноль", однако вскоре после этого отходы появились снова и со временем превратились в настоящую "мусорную гору".

Днем 3 мая в Барнауле в районе села Гоньба произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария случилась около 14:40 на Гоньбинском тракте неподалеку от дома № 1к, сообщили в городской Госавтоинспекции. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

В Бийске 39-летний местный житель, накопивший долг по алиментам почти в миллион рублей, погасил его после вмешательства судебных приставов. Мужчина длительное время уклонялся от выплат на содержание двоих детей, однако ситуация изменилась после ареста его автомобиля.