Барнаул и другие "города трудовой доблести" появились на 10-рублевых монетах

04 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Барнаул на 10-рублевой монете / Изображение: cbr.ru

Банк России 4 мая 2026 года выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии "Города трудовой доблести", сообщает Центробанк.

«В серию вошли: Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монет - 1 млн штук каждая», - говорится в сообщении.

На оборотной стороне монеты "Барнаул" (каталожный № 5714-0108) расположено рельефное изображение фрагмента художественного оформления стелы "Город трудовой доблести". По окружности имеются надписи (вверху: "Барнаул", внизу: "Города трудовой доблести").

Напомним, о намерении Центробанка выпустить 10-рублевую монету в честь Барнаула стало известно еще в 2024 году. Их можно будет использовать при любых платежах.

Почетное звание "Город трудовой доблести" Барнаулу присвоили 20 мая 2021 года. Памятную стелу торжественно открыли 4 ноября 2022 года.