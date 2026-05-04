Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы
Среди новых специальностей — травматолог‑ортопед, невролог, водолаз, костюмер и синоптик
04 мая 2026, 09:29, ИА Амител
Перечень профессий для альтернативной гражданской службы в России расширили — теперь в нем 363 позиции вместо прежних 271. Соответствующий приказ Минтруда РФ вступает в силу, пишет ТАСС.
Обновление связано с актуализацией Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов: с начала года в него добавили около 1,7 тысячи позиций. Часть новых наименований из классификатора теперь включили в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы.
«Среди профессий, впервые попавших в список, — травматолог‑ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик», - указано в публикации.
Приказ вносит изменения в документ Минтруда и соцзащиты РФ от 20 января 2025 года № 12н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы". Ранее эксперт объяснила, почему неофициальная работа снижает будущую пенсию.
09:32:40 04-05-2026
а вот по синоптикам я бы поспорил.
09:52:29 04-05-2026
Musik (09:32:40 04-05-2026) а вот по синоптикам я бы поспорил.... то есть к настройщику роялей нет вопросов?))))))))))))
10:09:18 04-05-2026
Только платите нормально за альтернативную службу, от 200 000 рублей в месяц. Граждане России, выбирающие альтернативную службу, должны достойно зарабатывать.
10:27:14 04-05-2026
Гость (10:09:18 04-05-2026) Только платите нормально за альтернативную службу, от 200 00... за альтернативную службу и платить надо альтернативно - например талонами на вегетарианское питание.