Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы

Среди новых специальностей — травматолог‑ортопед, невролог, водолаз, костюмер и синоптик

04 мая 2026, 09:29, ИА Амител

Перечень профессий для альтернативной гражданской службы в России расширили — теперь в нем 363 позиции вместо прежних 271. Соответствующий приказ Минтруда РФ вступает в силу, пишет ТАСС.

Обновление связано с актуализацией Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов: с начала года в него добавили около 1,7 тысячи позиций. Часть новых наименований из классификатора теперь включили в перечень для прохождения альтернативной гражданской службы.

«Среди профессий, впервые попавших в список, — травматолог‑ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, лесной пожарный, настройщик пианино и роялей, токарь, такелажник, электрик, зоолог и синоптик», - указано в публикации.

Приказ вносит изменения в документ Минтруда и соцзащиты РФ от 20 января 2025 года № 12н "Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы".