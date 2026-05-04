Все решаемо. В "Селфстроит" показали реальные примеры, как выгодно купить жилье

Даже если у вас нет первоначального взноса и семейной ипотеки

04 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Иногда кажется, что купить квартиру просто невозможно: нет первоначального взноса, не продается старая квартира, не дадут семейную ипотеку, а обычная — дорогая. В Барнауле застройщик "Селфстроит" предложил новый формат покупки недвижимости — авторская сделка. Он предполагает индивидуальный подбор условий под конкретного клиента: с учетом дохода, жизненной ситуации и текущих возможностей. Такой подход позволяет оформить жилье без ожидания лучших условий. Как это работает в реальности — вот четыре истории барнаульских семей.

Когда ипотека слишком дорогая

Молодая семья планировала приобрести квартиру площадью около 70 квадратных метров. Отличный вариант уже нашли — в строящемся ЖК "Павлов" (тот самый "ЖеКа Павлов" на Павловском тракте, 251б) за 9,4 млн рублей. Однако стандартная ипотека со ставкой 22% оказалась для них неподъемной. А взять льготную семейную ипотеку под 6% еще не было возможности — женщина уже была беременна, но малыш еще не появился на свет.

Застройщик предложил им специальное предложение с минимальной нагрузкой на период ожидания по схеме "10*10*10". Вот из чего она складывается: 10% — это первоначальный взнос, 10 тысяч рублей — ежемесячный платеж, 10 месяцев — период погашения. Уже через три месяца семья оформила льготную ипотеку на 6 млн рублей, использовала материнский капитал и собственные накопления.

В итоге ежемесячный платеж сейчас составляет комфортные 35 тысяч рублей, а стоимость квартиры за это время выросла на 702 тысячи рублей.

Застройщик ЖК "Павлов" — ООО "СЗ Октябрь". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия были предложены индивидуально, с учетом конкретных задач и обстоятельств конкретного клиента и не являются публичным предложением.

Когда не продается старая квартира

Многодетная семья из пяти человек давно хотела расширить жилплощадь и выбрала просторную квартиру площадью 110 квадратных метров в ЖК "Опера. Резиденс" (пр. Сибирский, 36в). Это была четырехкомнатная квартира с видом на дендропарк, которую можно было купить по семейной ипотеке. Но была проблема: старая квартира еще не продана, а бронь на новый вариант держат максимум 30 дней.

В "Селфстроит" предложили оформить договор долевого участия с комфортными индивидуальными условиями оплаты — по 50 тысяч рублей, пока дом не будет сдан в эксплуатацию. В феврале семья забронировала квартиру, в марте вышла на сделку и внесла 2,12 млн рублей, а уже в апреле продала прежнее жилье за 13,8 млн рублей.

В итоге семья оформила семейную ипотеку на 6 млн рублей, а оставшуюся сумму закрыла после продажи старой квартиры. Дополнительным бонусом стала кладовая площадью 5,1 "квадрата", которую покупатели получили в подарок.

Застройщик ЖК "Опера Резиденс" — ООО "СЗ Легиан". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия были предложены индивидуально, с учетом конкретных задач и обстоятельств конкретного клиента и не являются публичным предложением.

Когда деньги лежат на вкладе

Еще один клиент выбрал квартиру площадью 36,4 кв. м в "Городе гор" за 9,76 млн рублей. Деньги у него были, но они лежали на депозите под 18%, и выводить их раньше времени было невыгодно.

Для него подобрали специальные условия по схеме "12х12х12". Здесь 12% — это первоначальный взнос, 12 тысяч рублей — ежемесячный платеж, 12 месяцев — срок оплаты на этих условиях. При этом клиент решил увеличить первый взнос до 3 млн рублей и за это получил скидку 300 тысяч рублей.

Теперь до декабря 2026 года ему нужно выплатить всего 144 тысячи рублей, а депозит продолжает приносить доход. Общая выгода, по расчетам девелопера, составит почти 1,5 млн рублей: квартира стала дешевле на 300 тысяч, а вклад на 6,5 млн рублей за год принесет около 1,17 млн рублей процентов.

Застройщик ЖК "Город гор" — ООО "СЗ Горный гектар". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Условия были предложены индивидуально, с учетом конкретных задач и обстоятельств конкретного клиента и не являются публичным предложением.

Когда семейная ипотека уже оформлена

Еще одна семья очень хотела купить квартиру площадью 66 квадратных метров с видом на Обь и Нагорный парк в ЖК "Барнаул. Комплекс у реки" (пл. Баварина, 8). Стоимость квартиры — 17,15 млн рублей. Но семейная ипотека у покупателя уже была оформлена, а стандартная ставка 21% делала покупку слишком тяжелой.

В "Селфстроит" предложили траншевую ипотеку. Первоначальный взнос составил 20% — 3,43 млн рублей. Первый транш тоже на 20% — еще 3,43 млн рублей — открыли на три года с платежом 58 тысяч рублей в месяц.

Второй транш на 60% будет в конце 2028 года. Его клиент планирует закрыть после продажи своего жилья. Так квартира уже зафиксирована, платежи остаются понятными, а у покупателя есть возможность рефинансировать.

По финансовой модели девелопера к 1 января 2029 года стоимость этой квартиры может вырасти до 21,12 млн рублей. Потенциальная выгода клиента — почти 4 млн рублей.

Застройщик ЖК "Барнаул. Комплекс у реки" (ЖК "Барнаул, Башня "Мира" и "Барнаул, Башня "Столица") — ООО "СЗ ВиСКью". Проектные декларации на сайте наш.дом.рф (а также тут). Условия были предложены индивидуально, с учетом конкретных задач и обстоятельств конкретного клиента и не являются публичным предложением.

Индивидуальный подход вместо шаблонов

Как отмечают в "Селфстроит", авторская сделка — это не временная акция и не стандартное предложение. Речь идет о гибком подходе, когда условия подбирают под конкретного человека.

В компании подчеркивают: сегодня рынок требует не универсальных решений, а внимательного отношения к ситуации каждого клиента. Именно поэтому девелопер делает ставку на персональные сценарии покупки, которые позволяют людям решать жилищный вопрос без ожидания и лишнего стресса.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте банков-партнеров: ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ", АО "Банк ДОМ.РФ", АО "Альфа-Банк".

