До +21 градуса. Какая погода ждет Алтайский край 4 мая

Осадков синоптики не прогнозируют

04 мая 2026, 06:00, ИА Амител

Весенняя погода в Барнауле / Фото: amic.ru

До +21 градуса потеплеет в Алтайском крае днем 4 мая, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +16...+21 градус. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ожидается +17...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4–9 м/с.