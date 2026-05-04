Песков анонсировал важное выступление Путина на параде 9 мая, которое "ждет весь мир"

Праздничный день для главы государства окажется напряженным

04 мая 2026, 07:46, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным подчеркнул, что выступление Владимира Путина на параде 9 мая традиционно привлекает внимание всего мира и будет иметь особую важность.

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир — оправдано ждет», — отметил Песков.

Также представитель Кремля сообщил, что праздничный день для главы государства окажется напряженным: 9 мая запланированы двусторонние встречи. Ранее власти обсудили, как пройдет День Победы в Барнауле.