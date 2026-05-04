Песков анонсировал важное выступление Путина на параде 9 мая, которое "ждет весь мир"

Праздничный день для главы государства окажется напряженным

04 мая 2026, 07:46, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с автором ИС "Вести" Павлом Зарубиным подчеркнул, что выступление Владимира Путина на параде 9 мая традиционно привлекает внимание всего мира и будет иметь особую важность. 

«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир — оправдано ждет», — отметил Песков. 

Также представитель Кремля сообщил, что праздничный день для главы государства окажется напряженным: 9 мая запланированы двусторонние встречи. Ранее власти обсудили, как пройдет День Победы в Барнауле.

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Комментарии 18

Musik

07:56:08 04-05-2026

Жахнем фейерверк?

Гость

08:05:01 04-05-2026

Зеленского в клетке покажет или только его голову на плахе?

Гость

08:12:54 04-05-2026

Гость (08:05:01 04-05-2026) Зеленского в клетке покажет или только его голову на плахе?... Лучше бы голову. Более перспективный вариант для установления мира.

Гость

08:13:25 04-05-2026

"Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир — оправдано ждет», — отметил Песков."---------Зачем примазываться к Победе наших отцов и дедов, это не по Божески?

Гость

08:35:26 04-05-2026

Ждем, "Я устал. Я ухожу."

Гость

09:40:10 04-05-2026

Гость (08:35:26 04-05-2026) Ждем, "Я устал. Я ухожу."...
Ну уж нет - теперь лучше пусть работает и желательно лет 50-70. Всё на себе замкнул. Если уйдет - развал будет похлеще СССР

Гость

11:41:06 04-05-2026

Гость (09:40:10 04-05-2026) Ну уж нет - теперь лучше пусть работает и желательно лет... Такого замыкания на себя не было ни при каких руководителях СССР и России ,ибо все это в дальнейшем аукнится на стране …

Гость

08:39:59 04-05-2026

А по поводу сплетен и слухов(интересно чьих рук дело?!) о недоверии и смены власти нам Президент не хочет дать комментарий?

Гость

08:46:49 04-05-2026

Вспоминая предыдущие "очень важные" выступления, даже не могу понять, а зачем вообще слушать и терять время.

Гость

08:56:26 04-05-2026

Может пора на покой, старик, а?

Гость

09:04:26 04-05-2026

Я устал, я ухожу?

Гость

09:05:31 04-05-2026

скажет что все цели достигнуты
почему то так кажется.
в этом году будет висеть телевизор большооооой ....Там будет кино.
Поэтому всем смотреть парад в этом году!

Гость

09:45:05 04-05-2026

Его всегда ждет весь мир — оправдано ждет», — отметил Песков. Может и ждали когда-то заинтересованные лица. а сейчас кроме вывода капитала и ресурсов, за бугром, ничего и не ждут. Парад без техники... Еще немного, в этом плане, Эстонию догоним.

Гость

10:08:09 04-05-2026

очень важное, как всегда, --- как всегда

Гость

13:14:56 04-05-2026

Миру - мир? Лозунг из нашего детства...

Гость

13:22:12 04-05-2026

Мы важное сообщение ждем пятый год.

Гость

14:29:18 04-05-2026

Веселуха от непоняток интернетных. За Зеленского в клетке минусят, а за голову на плахе плюсуют. Вы бы уже определились...

Гость

17:33:40 04-05-2026

Гость (14:29:18 04-05-2026) Веселуха от непоняток интернетных. За Зеленского в клетке ми...
А эта как та обезьяна, которая не знает, к умным она или к красивым. просто рандомно голосуют и все. Большинство даже не понимая, куда они тыкнули!

