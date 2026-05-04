Алкоголь на курортах Антальи потерял популярность у российских туристов
Владельцы отелей фиксируют смену приоритетов у отдыхающих
04 мая 2026, 09:47, ИА Амител
По данным владельца одного из отелей Антальи Мехмета Уста Бильгинера, в текущем году российские туристы стали заметно меньше употреблять алкоголь на курортах региона — об этом он сообщил РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что по сравнению с предыдущими сезонами снижение потребления очевидно. Среди ключевых причин такого изменения он назвал рост цен на отдых и непростые экономические условия. Из‑за этого туристы, особенно те, кто выбирает туры без опции "все включено", стараются рациональнее распоряжаться бюджетом и внимательнее относятся к дополнительным тратам в отелях.
«Еще один важный фактор — трансформация структуры туристического потока. Все больше среди отдыхающих семейных пар и тех, кто предпочитает спокойный отдых: такие гости чаще тратят время на экскурсии, спа‑процедуры и активный досуг, а не на развлечения с акцентом на алкоголь», - говорится в публикации.
Кроме того, по словам Бильгинера, на статистику влияет обеспокоенность туристов качеством напитков — на фоне сообщений о случаях продажи поддельной алкогольной продукции многие предпочитают либо ограничивать ее потребление, либо выбирать только проверенные варианты.
Наконец, отмечается и смена поведенческих установок. Растет интерес к здоровому образу жизни, что естественным образом способствует более умеренному употреблению алкоголя и отражается на спросе в гостиничном секторе. Ранее сообщалось, что Турция ожидает от 4,5 до 6 миллионов россиян в 2026 году.
09:55:09 04-05-2026
Невкусная чача стала
10:25:48 04-05-2026
Надоело травиться "элитным" суррогатом.
13:47:10 04-05-2026
Гость (10:25:48 04-05-2026) Надоело травиться "элитным" суррогатом.... Накопи денег,съезди в нормальный отель. Не следует так уж верить телевизору.
17:35:27 04-05-2026
Гость (13:47:10 04-05-2026) Накопи денег,съезди в нормальный отель. Не следует так уж ве... Алкашка она везде алкашка
11:01:15 04-05-2026
Р/туристо нажрался паленки из турецкого гаража,а Мехмед в печали?
12:42:36 04-05-2026
так там метанол подольют и поморщатся
а вот климат запросто позволяет купить фруктиков и за пару дней изготовить самим гарантированно свое качественное домашнее и смело пить