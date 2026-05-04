Алкоголь на курортах Антальи потерял популярность у российских туристов

Владельцы отелей фиксируют смену приоритетов у отдыхающих

04 мая 2026, 09:47, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

По данным владельца одного из отелей Антальи Мехмета Уста Бильгинера, в текущем году российские туристы стали заметно меньше употреблять алкоголь на курортах региона — об этом он сообщил РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что по сравнению с предыдущими сезонами снижение потребления очевидно. Среди ключевых причин такого изменения он назвал рост цен на отдых и непростые экономические условия. Из‑за этого туристы, особенно те, кто выбирает туры без опции "все включено", стараются рациональнее распоряжаться бюджетом и внимательнее относятся к дополнительным тратам в отелях.

«Еще один важный фактор — трансформация структуры туристического потока. Все больше среди отдыхающих семейных пар и тех, кто предпочитает спокойный отдых: такие гости чаще тратят время на экскурсии, спа‑процедуры и активный досуг, а не на развлечения с акцентом на алкоголь», - говорится в публикации.

Кроме того, по словам Бильгинера, на статистику влияет обеспокоенность туристов качеством напитков — на фоне сообщений о случаях продажи поддельной алкогольной продукции многие предпочитают либо ограничивать ее потребление, либо выбирать только проверенные варианты.

Наконец, отмечается и смена поведенческих установок. Растет интерес к здоровому образу жизни, что естественным образом способствует более умеренному употреблению алкоголя и отражается на спросе в гостиничном секторе. Ранее сообщалось, что Турция ожидает от 4,5 до 6 миллионов россиян в 2026 году.