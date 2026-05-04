В Барнауле парень вышел из бара, сел в чужой автомобиль и "наотрез отказался его покидать"
Проблему решили приехавшие на место происшествия сотрудники полиции
04 мая 2026, 10:20, ИА Амител
В Барнауле правоохранители задержали 23-летнего жителя, который угнал автомобиль и не смог далеко уехать, сообщает алтайское МВД.
Владелец машины приехал в бар и оставил рядом авто с открытыми дверьми и ключом в замке зажигания.
«Когда он вышел из питейного заведения, то увидел, как кто-то управляет его транспортным средством. Попытался вернуть собственность себе, но безуспешно. Незнакомец наотрез отказался покидать автомобиль», - рассказали в ведомстве.
Проблему решили приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, которые задержали угонщика. Ему была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Барнауле другой молодой человек хотел покататься на угнанной машине, но приключение продлилось недолго. В итоге бросил автомобиль и вызвал такси.
10:25:06 04-05-2026
забористое пойло. надо в этот бар зайти.
10:33:32 04-05-2026
23-летнего --- а че он здесь по здоровью
10:38:25 04-05-2026
Гость (10:33:32 04-05-2026) 23-летнего --- а че он здесь по здоровью... угонит у хохлов абрамса?