В Барнауле парень вышел из бара, сел в чужой автомобиль и "наотрез отказался его покидать"

Проблему решили приехавшие на место происшествия сотрудники полиции

04 мая 2026, 10:20, ИА Амител

Руль автомобиля / Изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat / amic.ru

В Барнауле правоохранители задержали 23-летнего жителя, который угнал автомобиль и не смог далеко уехать, сообщает алтайское МВД.

Владелец машины приехал в бар и оставил рядом авто с открытыми дверьми и ключом в замке зажигания.

«Когда он вышел из питейного заведения, то увидел, как кто-то управляет его транспортным средством. Попытался вернуть собственность себе, но безуспешно. Незнакомец наотрез отказался покидать автомобиль», - рассказали в ведомстве.

Проблему решили приехавшие на место происшествия сотрудники полиции, которые задержали угонщика. Ему была избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Барнауле другой молодой человек хотел покататься на угнанной машине, но приключение продлилось недолго. В итоге бросил автомобиль и вызвал такси.