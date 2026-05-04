"Сами решим": волонтеры ответили на запрет женщинам убирать мазут в Туапсе
Власти города запретили женщинам участвовать в уборке нефтепродуктов — ради защиты репродуктивного здоровья
04 мая 2026, 09:02, ИА Амител
Администрация Туапсе совместно с краевым управлением МЧС ввела запрет на участие женщин‑волонтеров в работах по уборке нефтепродуктов с береговой линии, сообщает корреспондент "Коммерсантъ".
Решение обосновали заботой о репродуктивном здоровье женщин. В ходе собрания волонтеров представительские органы вновь призвали женщин воздержаться от уборки мазута на пляжах и попросили отнестись к ограничениям с пониманием.
Однако, часть женщин-волонтеров заявила, что самостоятельно примет решение относительно того, как распоряжаться своим репродуктивным здоровьем. Ранее стало известно, что все утечки нефти, возникшие после атаки ВСУ на Туапсе, удалось остановить — тем не менее часть нефтепродуктов уже попала в акваторию.
Накануне власти Туапсе пожаловались на западные СМИ, распространяющие фейки о ситуации в городе. Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж обещают очистить к 1 июня.
11:44:18 04-05-2026
низкий поклон женщинам!
13:17:22 04-05-2026
Нужно было сделать градацию по возрасту. До 30 лет нельзя, а после разрешить. Или женщины которые курят сигареты или вэйпы можно, а тем кто ведет здоровый образ жизни нельзя.
13:35:54 04-05-2026
Мета-ирония: убирать нельзя, а годами потом жить и растить детей - можно
13:57:19 04-05-2026
Вопиющая некомпетентность. В СССР именно женщины работали на заправках,так как пары топлива плохо влияют на репродуктивную функцию именно мужчин.
10:48:08 05-05-2026
Пить мужикам надо меньше и нюхать всякую дрянь.