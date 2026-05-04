"Сами решим": волонтеры ответили на запрет женщинам убирать мазут в Туапсе

Власти города запретили женщинам участвовать в уборке нефтепродуктов — ради защиты репродуктивного здоровья

04 мая 2026, 09:02, ИА Амител

Обстановка в Туапсе / Фото: Мария Чалая / ТАСС

Администрация Туапсе совместно с краевым управлением МЧС ввела запрет на участие женщин‑волонтеров в работах по уборке нефтепродуктов с береговой линии, сообщает корреспондент "Коммерсантъ".

Решение обосновали заботой о репродуктивном здоровье женщин. В ходе собрания волонтеров представительские органы вновь призвали женщин воздержаться от уборки мазута на пляжах и попросили отнестись к ограничениям с пониманием.

Однако, часть женщин-волонтеров заявила, что самостоятельно примет решение относительно того, как распоряжаться своим репродуктивным здоровьем. Ранее стало известно, что все утечки нефти, возникшие после атаки ВСУ на Туапсе, удалось остановить — тем не менее часть нефтепродуктов уже попала в акваторию.

Накануне власти Туапсе пожаловались на западные СМИ, распространяющие фейки о ситуации в городе. Пострадавший от разлива нефтепродуктов пляж обещают очистить к 1 июня.