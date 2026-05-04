Мошенники начали выманивать выкуп у родителей, убеждая детей уходить из дома

04 мая 2026, 08:14, ИА Амител

Дети, гаджеты

Мошенники начали использовать новую схему с участием детей: несовершеннолетних убеждают уйти из дома и не выходить на связь, после чего их родителей запугивают сообщениями о "похищении" и требуют выкуп. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном центре помощи "Спас Град", подчеркнув, что такие случаи фиксируются все чаще.

По данным организации, злоумышленники находят детей в онлайн-играх и сначала входят в доверие, предлагая что-либо купить. После оплаты они начинают пугать ребенка, утверждая, что деньги якобы были переведены запрещенной организации и теперь его родителям грозит уголовная ответственность. Подростку внушают, что только он может "спасти" взрослых, но при этом запрещают рассказывать кому-либо о происходящем.

«Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье, после связываются с родителями и сообщают, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп», — рассказали в организации.

Важной частью схемы становится изоляция ребенка: мошенники убеждают его не отвечать на звонки и не связываться с близкими. Кроме того, они могут самостоятельно или через посредников заказывать для несовершеннолетних такси, чтобы те уехали из дома.

Эксперты предупреждают, что подобные схемы строятся на психологическом давлении и манипуляциях, поэтому родителям важно заранее объяснять детям правила безопасности в интернете и поддерживать с ними постоянный контакт.