В Бийске мужчина облил клеем и избил бутылкой распространителя объявлений
В суде обвиняемый вину не признал
04 мая 2026, 07:18, ИА Амител
В Бийске местный житель дважды напал на расклейщика объявлений и в итоге оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края. Конфликт начался у одного из подъездов и продолжился спустя некоторое время, закончившись травмами для потерпевшего.
Как следует из материалов дела, сначала мужчина заметил расклейщика, распространявшего объявления о высокооплачиваемой работе водителя-курьера, и вступил с ним в разговор. Между ними возникла ссора, в ходе которой бийчанин выбил из рук оппонента пачку листовок, сделал ему подсечку и повалил на асфальт. После этого он вылил клей на голову потерпевшему и пригрозил, чтобы тот больше не попадался ему на глаза.
Позже фигурант вновь встретил того же мужчину — тот пил пиво и громко разговаривал по телефону. Потерпевший попытался уйти, но нападавший догнал его, вылил на него пиво и несколько раз ударил по голове пустой стеклянной бутылкой.
В суде обвиняемый вину не признал. Однако мировой судья квалифицировал его действия по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия") и назначил наказание в виде исправительных работ сроком четыре месяца с удержанием 10% заработной платы в доход государства.
07:27:34 04-05-2026
Думаю, надо пожурить и оправдать.
09:06:29 04-05-2026
Musik (07:27:34 04-05-2026) Думаю, надо пожурить и оправдать. ... Я бы даже премию дал от лица общественност
07:28:43 04-05-2026
А искали курьера для того самого, о чём мы подумали? Для бабушек? Или для маленьких пакетиков? Али доставщиков пиццы?
07:51:44 04-05-2026
правильно сделал,эти расклейщики загадили все,до чего могут дотянуться,ну клеили бы на скотч,так нет,мажут клеем свои прокламации,а ремонт за чей счет?
08:06:51 04-05-2026
как буд-то поступок мужика тянет на поощрение, а не на наказание. не, конечно, пальчиком нужно погрозить, но потом втихоря выдать премию в конверте, ибо.
08:09:19 04-05-2026
и поделом
08:28:43 04-05-2026
Всё правильно сделал, за что его судят?
09:07:42 04-05-2026
Гость (08:28:43 04-05-2026) Всё правильно сделал, за что его судят? ... Пиво нельзя выливать . Можно только выпивать
09:03:02 04-05-2026
Ещё бы кормителям голубей так же прилетало, в том числе и бутылкой по голове
09:23:04 04-05-2026
Я как-то двоих пихателей макулатуры в ящики и наклейщиков макулатуры на стены выловил в подьезде и объяснил куда и что им наклеить друг другу. Так через два дня у всего подъезда почтовые ящики ящики позагибали, дверки повыламывали. Поэтому если ещё раз встречу расклейщиков - поступлю с ними так же как они с почтовыми ящиками.
11:39:08 04-05-2026
надо нещадно штрафовать рекламодателей, тогда будет толк
20:32:30 04-05-2026
Дверь подъезда покрасить решил. Сразу предупреждаю - за порчу имущества бить не буду, но рекламодатели пострадают и будут страдать.
Буду иски подавать, жалобы писать, чтоб органы их замучвли. И будет так пока дверь не перекрасят.