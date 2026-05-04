В Бийске мужчина облил клеем и избил бутылкой распространителя объявлений

В суде обвиняемый вину не признал

04 мая 2026, 07:18, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Бийске местный житель дважды напал на расклейщика объявлений и в итоге оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края. Конфликт начался у одного из подъездов и продолжился спустя некоторое время, закончившись травмами для потерпевшего.

Как следует из материалов дела, сначала мужчина заметил расклейщика, распространявшего объявления о высокооплачиваемой работе водителя-курьера, и вступил с ним в разговор. Между ними возникла ссора, в ходе которой бийчанин выбил из рук оппонента пачку листовок, сделал ему подсечку и повалил на асфальт. После этого он вылил клей на голову потерпевшему и пригрозил, чтобы тот больше не попадался ему на глаза.

Позже фигурант вновь встретил того же мужчину — тот пил пиво и громко разговаривал по телефону. Потерпевший попытался уйти, но нападавший догнал его, вылил на него пиво и несколько раз ударил по голове пустой стеклянной бутылкой.

В суде обвиняемый вину не признал. Однако мировой судья квалифицировал его действия по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия") и назначил наказание в виде исправительных работ сроком четыре месяца с удержанием 10% заработной платы в доход государства.