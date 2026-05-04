В Бийске мужчина облил клеем и избил бутылкой распространителя объявлений

В суде обвиняемый вину не признал

04 мая 2026, 07:18, ИА Амител

Агрессивный мужчина / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Бийске местный житель дважды напал на расклейщика объявлений и в итоге оказался на скамье подсудимых. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края. Конфликт начался у одного из подъездов и продолжился спустя некоторое время, закончившись травмами для потерпевшего.

Как следует из материалов дела, сначала мужчина заметил расклейщика, распространявшего объявления о высокооплачиваемой работе водителя-курьера, и вступил с ним в разговор. Между ними возникла ссора, в ходе которой бийчанин выбил из рук оппонента пачку листовок, сделал ему подсечку и повалил на асфальт. После этого он вылил клей на голову потерпевшему и пригрозил, чтобы тот больше не попадался ему на глаза.

Позже фигурант вновь встретил того же мужчину — тот пил пиво и громко разговаривал по телефону. Потерпевший попытался уйти, но нападавший догнал его, вылил на него пиво и несколько раз ударил по голове пустой стеклянной бутылкой.

В суде обвиняемый вину не признал. Однако мировой судья квалифицировал его действия по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия") и назначил наказание в виде исправительных работ сроком четыре месяца с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Комментарии 12

Musik

07:27:34 04-05-2026

Думаю, надо пожурить и оправдать.

Гость

09:06:29 04-05-2026

Musik (07:27:34 04-05-2026) Думаю, надо пожурить и оправдать. ... Я бы даже премию дал от лица общественност

Гость

07:28:43 04-05-2026

А искали курьера для того самого, о чём мы подумали? Для бабушек? Или для маленьких пакетиков? Али доставщиков пиццы?

Гость

07:51:44 04-05-2026

правильно сделал,эти расклейщики загадили все,до чего могут дотянуться,ну клеили бы на скотч,так нет,мажут клеем свои прокламации,а ремонт за чей счет?

Элен без ребят

08:06:51 04-05-2026

как буд-то поступок мужика тянет на поощрение, а не на наказание. не, конечно, пальчиком нужно погрозить, но потом втихоря выдать премию в конверте, ибо.

Гость

08:09:19 04-05-2026

и поделом

Гость

08:28:43 04-05-2026

Всё правильно сделал, за что его судят?

Гость

09:07:42 04-05-2026

Гость (08:28:43 04-05-2026) Всё правильно сделал, за что его судят? ... Пиво нельзя выливать . Можно только выпивать

Гость

09:03:02 04-05-2026

Ещё бы кормителям голубей так же прилетало, в том числе и бутылкой по голове

Гость

09:23:04 04-05-2026

Я как-то двоих пихателей макулатуры в ящики и наклейщиков макулатуры на стены выловил в подьезде и объяснил куда и что им наклеить друг другу. Так через два дня у всего подъезда почтовые ящики ящики позагибали, дверки повыламывали. Поэтому если ещё раз встречу расклейщиков - поступлю с ними так же как они с почтовыми ящиками.

Гость

11:39:08 04-05-2026

надо нещадно штрафовать рекламодателей, тогда будет толк

Вежливый человек.

20:32:30 04-05-2026

Дверь подъезда покрасить решил. Сразу предупреждаю - за порчу имущества бить не буду, но рекламодатели пострадают и будут страдать.
Буду иски подавать, жалобы писать, чтоб органы их замучвли. И будет так пока дверь не перекрасят.

