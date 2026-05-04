В Барнауле работник салона связи спас сбережения "обвиненной в терроризме" пенсионерки
Все началось с просьбы назвать номер медицинской карты
04 мая 2026, 11:39, ИА Амител
В Барнауле мошенники пытались обмануть 79-летнюю жительницу, однако сотрудник сотового оператора не позволил женщине перевести деньги, сообщает алтайское МВД.
«Позвонил якобы сотрудник больницы и попросил назвать номер медицинской карты. Пенсионерка ответила, что такого документа у нее нет и тогда злоумышленник убедил продиктовать паспортные данные. Она выполнила требование, после чего разговор прекратился», - рассказали в ведомстве.
Спустя некоторое время позвонил "юрист" и заявил пенсионерке, что ее подозревают в терроризме и что на ее имя был выдан кредит на 1 млн рублей, половину из которого необходимо срочно погасить.
На следующий день опять позвонил незнакомец и сказал, что необходимо взять все сбережения, сесть на такси, которое они вызовут, приехать в ТРЦ и перевести деньги по указанным реквизитам.
Когда женщина приехала по нужному адресу, сотрудник одного из сотовых операторов отказал ей в переводе денег и вызвал полицию.
Ранее в Алтайском крае другая работница салона связи не позволила пенсионерке перевести аферистам еще 100 тысяч рублей. Все началось с того, что в мессенджере позвонил неизвестный и представился курьером службы доставки.
11:41:26 04-05-2026
оформить опеку, деньги конфисковать, во избежание.
12:34:03 04-05-2026
Спасибо неравнодушным людям.