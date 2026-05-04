В Барнауле работник салона связи спас сбережения "обвиненной в терроризме" пенсионерки

Все началось с просьбы назвать номер медицинской карты

04 мая 2026, 11:39, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Барнауле мошенники пытались обмануть 79-летнюю жительницу, однако сотрудник сотового оператора не позволил женщине перевести деньги, сообщает алтайское МВД.

«Позвонил якобы сотрудник больницы и попросил назвать номер медицинской карты. Пенсионерка ответила, что такого документа у нее нет и тогда злоумышленник убедил продиктовать паспортные данные. Она выполнила требование, после чего разговор прекратился», - рассказали в ведомстве.

Спустя некоторое время позвонил "юрист" и заявил пенсионерке, что ее подозревают в терроризме и что на ее имя был выдан кредит на 1 млн рублей, половину из которого необходимо срочно погасить.

На следующий день опять позвонил незнакомец и сказал, что необходимо взять все сбережения, сесть на такси, которое они вызовут, приехать в ТРЦ и перевести деньги по указанным реквизитам.

Когда женщина приехала по нужному адресу, сотрудник одного из сотовых операторов отказал ей в переводе денег и вызвал полицию.

Ранее в Алтайском крае другая работница салона связи не позволила пенсионерке перевести аферистам еще 100 тысяч рублей. Все началось с того, что в мессенджере позвонил неизвестный и представился курьером службы доставки.