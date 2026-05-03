НОВОСТИОбщество

За сутки в Рубцовске оформили 36 протоколов за нарушения пожарной безопасности

Жителям региона напомнили о необходимости строго соблюдать требования особого противопожарного режима

03 мая 2026, 22:34, ИА Амител

Рейд по пожарной безопасности / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Рейд по пожарной безопасности / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске за сутки составили 36 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подчеркнув, что проверки проводились в рамках профилактических рейдов.

По данным ведомства, в ходе мероприятий также вынесено шесть предостережений, а к административной ответственности привлечены десять человек. В рейдах участвовали сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 совместно с представителями "Движения Первых".

В МЧС отметили, что такие профилактические проверки направлены на выявление нарушений и проводятся на постоянной основе. Подобная работа с участием правоохранительных органов организована на всей территории Алтайского края.

Жителям региона напомнили о необходимости строго соблюдать требования особого противопожарного режима, включая запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора. При обнаружении пожара следует незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.

Алтайский край Рубцовск Пожары МЧС
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

22:59:24 03-05-2026

В Барнауле шашлычников возле домов не гоняли?

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

00:16:34 04-05-2026

Гость (22:59:24 03-05-2026) В Барнауле шашлычников возле домов не гоняли?...
кстати.
У меня на погребах за домом часто шашлыки жарят.
Их никто не гоняет.
....................
Или просто все "ведомстве", предпочитают не соваться в злачные места города :-)))

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый человек.

01:37:16 04-05-2026

Ну жарят шашлык, и что криминального?
Не в лесу, не в поле-на лугу.
На днях буду сплавляться по Оби - буду жечь костер на пляже - кто запретит?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:45:18 04-05-2026

Видеоблогеры из Америки часто показывают, как проводят встречи с родственниками и друзьями в общественных парках, при этом готовят мясо и овощи на мангалах.
Да что США, даже во многих московских парках созданы специально оборудованные площадки с мангалами для желающих пожарить шашлыки. Почему нельзя оборудовать аналогичные места в населенных пунктах края? Асфальтировать прямоугольник, обнести металлическим забором, чтобы ветер не разнёс огонь, поставить средства пожаротушения (песок). Камеру против безобразников.
И так уже лишили людей всех «отдушин», интернет блокируют, так даже пожрать шашлыки в утешение не дают)))

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:24 04-05-2026

очередной бизнес приудмали как с простого люда бабки стрясти. оборзели. какого попугая, я в своем частном доме, на своем участке, не имею права шашлык пожарить. я плачу налоги и за землю и за дом и все остальное. этомоя частная территория. идите лесом. Гоняйте голодающих горожан которые лес засирают кострами и мусором. Вот там есть пожароопасность.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:18:26 04-05-2026

Гость (09:06:24 04-05-2026) очередной бизнес приудмали как с простого люда бабки стрясти... каждый год такие как вы умники представляют тут из себя
и каждый год пожары убегают из приусадебных участков. вам прошлый год напомнить?
вот если установить зажигателя и впаять по полной - на колыму ж поедете с полной конфискацией имущества.
Лавров.jpg

  -12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров