За сутки в Рубцовске оформили 36 протоколов за нарушения пожарной безопасности

Жителям региона напомнили о необходимости строго соблюдать требования особого противопожарного режима

03 мая 2026, 22:34, ИА Амител

Рейд по пожарной безопасности / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Рубцовске за сутки составили 36 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подчеркнув, что проверки проводились в рамках профилактических рейдов.

По данным ведомства, в ходе мероприятий также вынесено шесть предостережений, а к административной ответственности привлечены десять человек. В рейдах участвовали сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 совместно с представителями "Движения Первых".

В МЧС отметили, что такие профилактические проверки направлены на выявление нарушений и проводятся на постоянной основе. Подобная работа с участием правоохранительных органов организована на всей территории Алтайского края.

Жителям региона напомнили о необходимости строго соблюдать требования особого противопожарного режима, включая запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора. При обнаружении пожара следует незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.