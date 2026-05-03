За сутки в Рубцовске оформили 36 протоколов за нарушения пожарной безопасности
03 мая 2026, 22:34, ИА Амител
В Рубцовске за сутки составили 36 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение требований пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подчеркнув, что проверки проводились в рамках профилактических рейдов.
По данным ведомства, в ходе мероприятий также вынесено шесть предостережений, а к административной ответственности привлечены десять человек. В рейдах участвовали сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 совместно с представителями "Движения Первых".
В МЧС отметили, что такие профилактические проверки направлены на выявление нарушений и проводятся на постоянной основе. Подобная работа с участием правоохранительных органов организована на всей территории Алтайского края.
Жителям региона напомнили о необходимости строго соблюдать требования особого противопожарного режима, включая запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы и мусора. При обнаружении пожара следует незамедлительно сообщать по телефонам 101 или 112.
22:59:24 03-05-2026
В Барнауле шашлычников возле домов не гоняли?
00:16:34 04-05-2026
Гость (22:59:24 03-05-2026) В Барнауле шашлычников возле домов не гоняли?...
кстати.
У меня на погребах за домом часто шашлыки жарят.
Их никто не гоняет.
Или просто все "ведомстве", предпочитают не соваться в злачные места города :-)))
01:37:16 04-05-2026
Ну жарят шашлык, и что криминального?
Не в лесу, не в поле-на лугу.
На днях буду сплавляться по Оби - буду жечь костер на пляже - кто запретит?
07:45:18 04-05-2026
Видеоблогеры из Америки часто показывают, как проводят встречи с родственниками и друзьями в общественных парках, при этом готовят мясо и овощи на мангалах.
Да что США, даже во многих московских парках созданы специально оборудованные площадки с мангалами для желающих пожарить шашлыки. Почему нельзя оборудовать аналогичные места в населенных пунктах края? Асфальтировать прямоугольник, обнести металлическим забором, чтобы ветер не разнёс огонь, поставить средства пожаротушения (песок). Камеру против безобразников.
И так уже лишили людей всех «отдушин», интернет блокируют, так даже пожрать шашлыки в утешение не дают)))
09:06:24 04-05-2026
очередной бизнес приудмали как с простого люда бабки стрясти. оборзели. какого попугая, я в своем частном доме, на своем участке, не имею права шашлык пожарить. я плачу налоги и за землю и за дом и все остальное. этомоя частная территория. идите лесом. Гоняйте голодающих горожан которые лес засирают кострами и мусором. Вот там есть пожароопасность.
09:18:26 04-05-2026
Гость (09:06:24 04-05-2026) очередной бизнес приудмали как с простого люда бабки стрясти... каждый год такие как вы умники представляют тут из себя
и каждый год пожары убегают из приусадебных участков. вам прошлый год напомнить?
вот если установить зажигателя и впаять по полной - на колыму ж поедете с полной конфискацией имущества.
