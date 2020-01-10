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"Заячьи тропы": общественники раскритиковали работу мэрии Барнаула из-за уборки снега

, ИА "Амител"
Активисты "Гражданского патруля" провели рейд городских улиц

Дорожные службы Барнаула продолжают бороться со снегом на улицах города. По данным пресс-службы администрации столицы Алтайского края, 10 января на уборке дорог от снега задействованы 108 единиц техники. Привлечены наемные автосамосвалы, автогрейдеры, фронтальные погрузчики. 138 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

Между тем, активисты общественной организации "Гражданский патруль" выразили недовольство тем, как городские службы справляются со снегом. По их оценке, многие тротуары в столице края до сих пор не очищены, также есть вопросы и по содержанию некоторых улиц.

Как пояснил глава местного отделения "Гражданского патруля" в Барнауле Игорь Берг, общественный контроль качества не прошли дорожные сети Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного районов города.

"Здесь снег не убирают с декабря прошлого года. Вместо тротуаров – заячьи тропы, под снег ушла весомая часть основных автомагистралей. Местами не достает целых полос. Ситуация затрудняет движение общественного транспорта и создает реальную угрозу жизни и здоровью барнаульцев", – отметил Берг.

Активист заявил, что снегопад в Барнауле закончился 26 декабря. Власти обещали очистить основные магистрали города еще в конце года и потом в течение недели остальные дороги и тротуары, подходы к пешеходным переходам.

Отметим, качество уборки снега в Барнауле уже много лет вызывает вопросы не только у общественников, но и у простых горожан. Эта зима особенно не простая. В декабре 2019 года в городе выпало рекордное количество снега. Дорожники не успевали физически очищать улицы и тротуары. Тем более что в Барнауле не хватает дворников. В прошлом году им повысили оклады, но желающих работать на зарплату 15 тысяч рублей больше не стало.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

10.01.2020 13:23
Николай

Тратуар по улице Бехтерева от Червонной до Матросова, дорожники снегом завалили, мамаши в дет сад ведут детей по дороге, бабулки в больницу по тропе идут ломая ноги, звонил в администрацию жд района, оставил заявку. Потом лично 8 января заезжал на районный участок МУПа (на павловском тракте в районе теплого рынка) который чистит дороги, сказали почистят. Итог: всем пофиг, главное дороги и тротуары в центре.

10.01.2020 13:27
- гость -

10.01.2020 13:23
Николай
Живу в самом что ни на есть центре, центрее уже некуда, прям возле пл. Сахарова. Тротуаров тупо нет, вообще. Везде завалы снега с дорог.

10.01.2020 13:27
- гость -

Вот же гады! Не хотят за 15 тыс работать!

10.01.2020 13:28
маня

Жалкие оправдания.
Не пригодны для работы - ищите ту работу, для которой пригодны. Не можете организовать дело - не беритесь. А сидите в теплых кабинетах, получаете з/п - работайте!

По улицам ходить невозможно.
Как по городу передвигаются пенсионеры и люди с маленькими детьми - неясно.
С декабрьского снегопада прошло больше 2-х недель. Тротуары и дворы так и остались в козьих тропах, ни пройти, ни проехать.

10.01.2020 13:29
- гость -

Бездействие полное - даже "правительственный" змеиногорский на горе сузили местами до трех полос! К диспансеру (детскому) не подъехать - а уполномоченный по правам ребенка на лаврах почивает?!

10.01.2020 13:34
Горожанин

Ааааааа.... все пропало!

10.01.2020 13:35
- гость -

Да не хватает ресурсов на этот снег. Он сам расстает. И пофиг, что людям ходить негде.
А вот купель для православных моржей надо построить обязательно.
Надо ещё проверить террасы на лысой горе. Если они её освещают, а террасы не почищены - это плохо. А если террасы почищены, в то время как тратуары в городе завалены снегом, то это ещё хуже.

10.01.2020 13:36
Дюша Метёлкин

в Борзовку заедьте - вот где камикадзе живут (без сарказма абсолютно - людям как-то ходить надо)

10.01.2020 13:36
Filin

С дороги делают отвал снега на тротуар, все пешеходные переходы отделены этими завалами - прыгайте людишки, повышайте спортивную подготовку

10.01.2020 14:19
- гость -

Когда ряды руководства администрации почистят? Пять мэров сменилось, а большинство замов и руководителей ведомств сидят с 2000-х.

10.01.2020 14:19
- гость -

Завалы у пешеходок - это нормально вообще? Ни водителям пешеходов не видно, ни пешеходам - водителей. Приходится вылезать на дорогу, чтобы хоть посмотреть, есть кто или нет. Потрясающе.

10.01.2020 14:26
Борис

Николай, поддерживаю!

10.01.2020 14:34
- гость -

Ситуация просто очень удручающая. Это как летом горит лес, все кричат а власть молчит, а потом прозрели через 2 недели. БА! а мы что ? позорище....У нас когда горят сроки с утра планерка вставляют палку в одно место и вечером в 8 часов планерка проверяют кто что и сколько сделал и опять палку в то же место. А тут тишина....даже мышь мимо пробежавшая до сих пор не изнасилована.

10.01.2020 14:38
- гость -

Не нойте, скоро весна)))

10.01.2020 14:39
- гость -

Дороги не чистят, а спросить не с кого! Ведь население мэра не выбирает и тому достаточно сходить с губером в церковь - и вопрос решен, а улицы не чистЮт!!!

10.01.2020 14:53
- гость -

Давно уже забито и на лес и на дороги и на вас

10.01.2020 15:01
В тему

Деньги в бюджете на расчистку от снега и наледи есть, достаточно. Причина в другом. Объявляется конкурс, в который включают целый район, а то и весь Барнаул с пригородом. Ни один мелкий предприниматель попросту не заявляется. Всё забирает под себя одна известная организация, у которой реально не хватает ни техники, ни рабочих. Если бы провели конкурсы по каждому поселку, кварталу, а то и по отдельным улицам, наверняка нашлись бы желающие и умеющие эту работу сделать. У всех, имеющих технику, зимой она почти всегда простаивает. Но тут уже мутной воды не будет...

10.01.2020 15:05
- гость -


10.01.2020 15:01
В тему

Очевидно поэтому все надзорщики закрывают глаза на снег, заваливший Барнаул...

10.01.2020 15:13
ГОСТЬ

А в Затоне что творится, просто кашмар! Не дай Бог какое ЧП.

10.01.2020 15:35
Людмила Михайловна

И это ещё не дно. Чиновники из мэрии делают всё что могут ..но как? Вовремя похвалиться. Взять хоть городскую ёлку . Смех, а присмотришься позор . Вспомните 80 годы, как оформлен был город в новому году. И ещё ,если получился такой резонанс с уборкой снега , могли бы "Ответственные" лица города выступить перед горожанами и дать пояснения в данной ситуации. Помнится совсем недавно клоун из замов мэра залазил в люк теплотрассы . Вот было смешно.и снова без смысла .и всё содержание.

10.01.2020 15:35
- гость -

Придет весна и всё растает. Нужно отнестись с пониманием.

10.01.2020 16:11
- гость -

Работа коммунальщиков и дорожных служб в этом году НИКАКАЯ! Даже двойки мало... ЕДИНИЦА-КОЛ!

10.01.2020 16:26
гость

Лучше всего убирают в Индустриальном районе, центр вообще не убирается, по ул Чкалова вообще невозможно ходить, между Ленинским и Красноармейским , хоть бы один чиновник пешком прошел и убедился. Еще Франк собирается в мэры, да чуть снег выпал, и люди не могут пролезть в центре города

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