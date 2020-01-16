Барнаулец может оказаться за решеткой из-за езды с запотевшими окнами

Житель Барнаула предстанет перед судом за убийство человека по неосторожности, сообщает прокуратура Алтайского края.

Следствием установлено, что мужчина, управляя автомобилем Toyota Funcargo, насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте.

Водитель объяснил, что начал движение, не дождавшись, пока отогреются окна. Из=за этого он не заметил на дороге пешехода и сбил его.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.