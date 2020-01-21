Сортируй и выбрасывай. Пилотный проект по раздельному сбору мусора запустят в Южном

Проект по раздельному сбору мусора начнут реализовывать в 2020 году в поселке Южный города Барнаула. Если власти признают его удачным, то внедрят и в столице Алтайского края. Об этом заявили на круглом столе, посвященном вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

Инициатива Новосибирска, опыт Томска

Пилотный проект в Южном "Разделяй на раз-два" реализует новосибирский завод "Экран". Компания уже работает в Томске, который оборудовала контейнерами для приема алюминиевых банок, пэт-тары и стекла. Проект сибирские эксперты признали эффективным, и руководство "Экрана" решило расширить географию работы и вышло с аналогичным предложением к барнаульским чиновникам в конце 2019 года.

"Перед Новым годом новосибирский стеклозавод "Экран" пришел с таким предложением. В Томске они уже отработали систему, и теперь решили инвестировать в аналогичный проект в Алтайском крае. Мы запросили у комитета по муниципальной собственности неиспользуемое краевое имущество, которое не могут продать и сдать в аренду. В результате определили восемь-девять площадок. Участок сортировки появится в поселке Южный, где установят контейнеры для раздельного сбора мусора, и дальше будем распространять на весь город", – отметил председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Александр Пугач.

В один контейнер жители складывают алюминиевые банки, пэт-тару и стекло. Затем мусор сортируют и отправляют на дальнейшую переработку. Чиновник отметил, что благодаря этому проекту снизится нагрузка и на барнаульский полигон ТБО.

Прибыль от мусора

При этом новосибирский завод далеко не первая компания, которая внедрит проект по раздельному сбору мусора. В Алтайском крае уже около 300 предпринимателей занимаются сбором и переработкой вторичного сырья.

Барнаульский пивоваренный завод отправляет на вторичную переработку стекло, бумагу, металлолом. Всего за сутки компания перерабатывает 120 тонн отходов. Пищевые отходы компания продает фермерам. Они содержат витамины и микроэлементы, поэтому подходят для рациона скота.

"Предприятия, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, покупают эти отходы и используют как витаминную добавку. В свое время пришлось вложить деньги в производство, зато теперь мы получаем прибыль", – отметил единоросс и председатель совета директоров ОАО "Барнаульский пивоваренный завод" Андрей Солодилов.

На заводе собирают, прессуют и продают на дальнейшую переработку и полиэтиленовую пленку. Также компания работает со стеклянными бутылками, картоном и офисной бумагой.

"Мы продаем сырье, а деньги направляем на мотивационные расходы – сотрудникам, которые занимаются сортировкой. Раньше они не брались за такую работу, а когда мы начали доплачивать, выстроилась очередь. Это хороший дополнительный заработок", – сказал Солодилов.