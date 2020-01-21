В Барнауле ушел из жизни ветеран Великой Отечественной, который стрелял по Рейхстагу

В Барнауле на 96-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны — Захар Масленников.



Захар Петрович родился 28 апреля 1924 года в селе Чернопятово Павловского района Алтайского края. В 18 лет, в августе 1942 года, его призвали в Советскую Армию. После окончания полковой школы младших командиров в звании младшего сержанта был направлен на 1-й Белорусский фронт в минометный батальон 2-й танковой армии наводчиком 130-мм миномёта.



Первый бой Захар Петрович принял на правом берегу Днепра в районе города Смоленска. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши. Рассказывал: в войну был уверен, что вернется живым. Так и вышло. Воин не получил ни одного серьезного ранения. Только во время боя в Польше его слегка зацепило осколком снаряда.

Победу ветеран встретил в Берлине: бригада, в которой он служил, вошла в город 27 апреля. Минометный расчет Захара Петровича поддерживал огнем пехоту, бравшую штурмом Рейхстаг. Ветеран был одним из тех, кто присутствовал при легендарном водружении советского знамени над Рейхстагом. А по некоторым данным, именно Захар Петрович совершил последний артиллерийский выстрел по Рейхстагу.

Захар Петрович был награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, многочисленными медалями, среди которых медаль "За боевые заслуги".

После победы Захар Петрович еще два года прослужил в Германии. Потом вернулся в Алтайский край. Работал на стройке, в пожарной охране, на ТЭЦ. В течение многих лет он трудился в составе комитета ветеранов рабочего поселка Южный, где занимал должность заместителя председателя.

Захар Масленников был одним из тех, кто считал: очень важно донести до поколения молодежи истории о войне, чтобы этот ужас больше никогда не повторился. Он был частым гостем в школах №63, 76, гимназии №5: проводил уроки мужества и патриотические встречи.Проект "Победа в каждом из нас" и "Волонтеры Победы" выражают искренние соболезнования родным Захара Петровича.