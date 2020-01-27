Власти Барнаула ответили на сообщения об антисанитарии в детсаду

Информацию о полной антисанитарии в барнаульском детском саду №40 опровергла начальник отдела дошкольного образования комитета по образованию городской администрации Ирина Синенко.

По ее словам, снимки, выложенные в социальной сети, были сделаны еще в июне 2019 года. После этого работников пищеблока наказали и сменили заведующего учреждения.

Сейчас продукты для приготовления пищи хранятся в складском помещении. Доступ в овощехранилище ограничен, утверждают в мэрии.

"Дезинсекционные мероприятия всех помещений, в том числе пищеблока, осуществляются в соответствии СанПин. Санитарное состояние детского сада соответствует всем нормам, – утверждает Синенко. – Родители детей, посещающих учреждение, могут быть уверены в чистоте и безопасности детского сада".

Как ранее писал amic.ru, в паблике Barnaul22 выложили фотографии, свидетельствующие о нарушении санитарных норм в детсаду №40. Автор поста утверждал, что сотрудники организовали курилку среди продуктов и развели тараканов на кухне.