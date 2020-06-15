В Алтайском крае мужчина выдумал нападение, чтобы увидеться с медработницей

В Косихинском районе полицейским пришлось раскрывать выдуманный разбой, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ночь на 15 июня в дежурную часть полиции обратился мужчина и рассказал, что к нему в дом ворвались трое неизвестных, которые угрожали ножом и требовали денег. Сотрудникам, прибывшим на место происшествия, потерпевший показал царапину на шее и порез на руке, которые он якобы получил, пытаясь отбиться от нападавших.

Стражи порядка сразу занялись розыском подозреваемых и вызвали скорую. Однако через пару часов полицейские узнали, что "потерпевший" всю историю выдумал, пока был пьян, а травмы нанес себе сам.

Причиной оказалась любовь. Ранее фантазер обращался к местной медработнице за помощью, и женщина настолько понравилась ему, что он выдумал нападение, чтобы снова увидеться с ней.

Однако на вызов приехала совсем другая бригада медиков, а полицейские выяснили, что вся история с разбойным нападением была выдумана. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.