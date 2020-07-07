В Барнауле пьяный мужчина зарезал подростка и попытался спрятаться на чердаке

Жителя Барнаула осудили за убийство 17-летнего подростка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в сентябре 2019 года в поселке Затон. 54-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по незначительному поводу поссорился с несовершеннолетним, после чего нанес ему несколько ножевых ранений, от которых юноша скончался в больнице.
После убийца спрятался на чердаке одного из жилых домов, его попытался задержать местный житель, однако злоумышленник ранил соседа в ногу. Позднее следствие также установило, что в 2018 году мужчина изготовил огнестрельное оружие, которое хранил у себя дома.
Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему 8,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей.
Комментарии
Интересно,что за убийство отдельной строкой проходит штраф родному государству,Казна пуста?