Не устоял перед соблазном. В Барнауле пьяный водитель получил штраф в 200 тысяч рублей

В Барнауле суд обязал 39-летнего мужчину выплатить 200 тысяч рублей за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
В конце 2019 года горожанин обнаружил в салоне своего авто бутылку коньяка, не устоял перед соблазном и выпил ее. После этого он поехал за запчастями для машины своей супруги. Сотрудники автомагазина заподозрили, что водитель нетрезв, и обратились в полицию.
Инспекторы ГИБДД остановили автомобилиста и выяснили, что у него уже был штраф за еду в пьяном виде в 2017 году, и срок до сих пор не истек.
Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей за повторное правонарушение.
Комментарии