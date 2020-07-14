Барнаульца накажут за распространение интимных фото возлюбленной

34-летнего жителя Барнаула обвиняют в незаконном распространении интимных снимков своей бывшей возлюбленной, не имея на это ее согласия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следователи выяснили, что подозреваемый в течение нескольких месяцев сожительствовал с 25-летней девушкой. В апреле 2020 года она заявила, что уходит жить к другому мужчине, но экс-бойфренд не захотел справляться с чувством обиды и решил отомстить.
"С целью опорочить честь и достоинство женщины, бывший сожитель распространил через один из популярных мессенджеров фото интимного характера с изображением потерпевшей, которые ранее снимал на мобильный телефон. При этом сведения о частной жизни стали доступны для просмотра ее матери и новому сожителю", – указали в ведомстве.
Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни" направлено в суд.
Комментарии
Два сапога. Одна фотается в чем мать родила, без головы, куда эти фотки пойдут, второй - просто уб**док.
заманили на страничку, а фото, из-за которых скандал, не показали..вот так и создают посещаемость на амике...
Фото в студию плиз, а то поди наказывать не за что?!.
Вот и верь после этого людям??
Я ему отдалась при луне.
А он взял мои девичьи груди,
И узлом завязал на спине! ©
А дырку которая по собачьи сожительствует тоже нужно привлечь