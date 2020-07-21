Выставка, посвященная Владимиру Высоцкому, откроется в Барнауле

22 июля в барнаульской библиотеке №18 откроется выставка "Я, конечно, вернусь...", посвященная Владимиру Высоцкому. Посетители смогут увидеть уникальные фотографии и экспонаты из личной коллекции художника и реставратора Сергея Ершова, пишет официальный сайт Алтайского края.
В экспозиции будут представлены четыре области творчества Высоцкого: театр, кино, концертная деятельность и поэзия.
"В каждой из этих ипостасей поэт проявился по-разному, но всегда ярко и самобытно. Выставка задумана как наглядная энциклопедия творческого пути Высоцкого, проиллюстрированная фотографиями, оригинальными значками, рукописями стихов, воспоминаниями современников, коллег и друзей", — отметили в библиотеке.
Комментарии