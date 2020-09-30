В Республике Алтай выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки Горном Алтае выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 27 жителей города Горно-Алтайска; у 12 жителей Онгудайского района, в том числе у трех детей; у 11 жителей Кош-Агачского района, в том числе у четырех детей; у восьми жителей Майминского района; у четырех жителей Улаганского района; у трех жителей Шебалинского района и у одного жителя Турочакского района.

Таким образом, общее число инфицированных в регионе достигло 3598 человек. Выздоровело 2639 пациентов, в том числе 55 – за последние сутки.