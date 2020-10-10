В Киргизии задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева

Сотрудники Государственного комитета нацбезопасности задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Российская газета".

Атамбаев задержан "на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября". Сообщается, что вместе с ним были задержаны его личные телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев.

По данным ГКНБ, межведомственная оперативная группа продолжает соответствующие следственные и оперативные мероприятия, которые направлены на установление и задержание других соучастников данного преступления.