В Киргизии задержали бывшего президента Алмазбека Атамбаева

Сотрудники Государственного комитета нацбезопасности задержали бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает "Российская газета".
Атамбаев задержан "на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке 9 октября". Сообщается, что вместе с ним были задержаны его личные телохранители Дамир Мусакеев и Канат Сагымбаев.
По данным ГКНБ, межведомственная оперативная группа продолжает соответствующие следственные и оперативные мероприятия, которые направлены на установление и задержание других соучастников данного преступления.
Комментарии
Вове только до могилы рулить
Спасибо Терешковой
Говорят, что киргизы таким образом выгнали правителей ставленников мирового правительства, глобалистов ратующих за банковское рабство и т.п.... сделали то о чем мечтают все другие...
А что бы другим это не захотелось сделать у себя, об этом или молчат, или говорят что это очередная цветная революция.
К стати сочетание цветная революция придумано и внедрено специально что бы вызвать негативное отношение к революциям, ибо революция это свержение текущего строя, который не для того устанавливали что бы его кто-то свергал...
"А тем временем все месторождения Киргизии принадлежат иностранцам...в Киргизии работы нет..."
Ну да, ну да. Комунизм теперь у киргизов будет, хахаха.
Смешно. Владельцы заводов, пароходов, аптек и магазинов сами отдали все народу, извинились за эксплуатацию и обязались платить пенсии всему населению???
Хахаха.
Или у вас свой подлец эксплуататор хороший потому что свой?
киргизы казахи такой народ что если они начинают нападать и отбирать, то ни какой собственник ни какая мили(поли)ция не может противостоять. это стихийные народы.
русские сидят и ждут когда 150-и миллионам - пять человек разрешат забирать и распоряжаться своим имуществом... ибо всё что образовалось, выросло, произвелось на нашей территории это народное, ибо вся власть от народа и у народа...
Протестанты напали на тюрьму, освободили бывшего президента, полицаи им жестко наваляли, опять его в тюрьму посадили
11.10.2020 17:25
- гость -
ты наивный вьюноша из чукотки или с гор алтая?