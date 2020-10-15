Пятница, 16 Октябрь, 12:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,95
€ 91,45
16°


1354163 +0
Обь
92см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Массовое ДТП с машиной скорой помощи в Горном Алтае попало на видео

, ИА "Амител"
Виновником происшествия называют водителя, не пропустившего автомобиль медиков

Видеозапись с места аварии с участием трех автомобилей в Горно-Алтайске, в том числе машины скорой медицинской помощи, опубликовали "Вести Алтай".

Авария случилась 12 октября в 12:10 на проспекте Коммунистическом. 61-летний автомобилист, управляя Volkswagen Polo, двигался на зеленый сигнал светофора и не пропустил на перекрестке автомобиль скорой медицинской помощи (УАЗ-128811), у которого были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал.

От удара в боковую часть скорая помощь изменила траекторию движения и протаранила стоящий на перекрестке "УАЗ-Патриот", от чего автомобиль откинуло на металлическое ограждение.

"В отношении водителя автомобиля Volkswagen составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом)", – уточнили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

В аварии никто не пострадал. У ее участников взяли тесты на алкоголь. Они дали отрицательный результат. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

15.10.2020 09:49
- гость -

Слепоглухонемой был за рулем Volkswagen Polo. Вот по каким справкам от врачей таким выдают права?

15.10.2020 09:53
- гость -

Права за такое нужно отбирать. Навсегда.

15.10.2020 10:09
- гость -

"Если еду на зеленый, то я прав и могу не уступать" - вот такое правило ПДД вбито в голову. А то, что у прав могут быть исключения, линейная логика не позволит сообразить.

Кстати, по такому же принципу и детей в коле учат:
- Когда можно переходить дорогу, детишки?
- Когда загорелся зеленый цвет! - хором орут детишки.
- Праааальна! - ответствует учитель.

А потом читаем сводки с зеленых цветов светофора....

15.10.2020 10:10
Отчаянная

Внимательно следить за дорожной обстановкой — непосильная задача для некоторых водителей. Благо, что без жертв обошлось.

15.10.2020 10:33
- гость -

Ну так-то в пдд и для водителей скорых написано, что они могут пользоваться преимуществом, только когда убедятся, что их пропускают

15.10.2020 10:48
krash

Я конечно понмиаю, что по правилам водитель не прав, и что тут собрались большие ценители и диванные мыслители, но мы не видим полной обстановки, возможно там небыло обзора, угол здания например, водитель мог просто не видеть скорую, ведь на видео видно, что скорая на большой скорости вылетает на красный свет. на месте водителя фольца мог оказаться любой водитель, и не факт, что хотя бы каждый десятый бы успел бы среагировать, тем более дорога мокрая.

15.10.2020 10:50
- гость -

На Поло знак инвалида. Может дед глуховат был. Не оправдывая деда, гость от 10:33 прав. Скорая тоже должна была убедиться, что ее пропускают.

15.10.2020 10:51
- гость -

Очередная бредятина. Мерз 1,5 часа, шины не менял. Забор с улицы.

15.10.2020 10:59
гость

так вроде написано, что скорая ехала со спецсигналом, не слышишь, так увидеть можно

15.10.2020 11:18
Алекс

Водитель скорой 100% виноват. Не взирая на дорожную обстановку гнал с огромной скоростью с выездом на встречку . Перед выездом на перекресток где шло движение не точно не убедился уступают ли ему я еще прибавил газку. Нормальные водители разбежались понабрали .......но они не виноваты, виноваты те кто им не разъяснил.

15.10.2020 11:38
гость

алекс, а если он вез тяжелобольного, и еще должен всех пропускать, вы пдд то читайте

15.10.2020 12:23
- гость -

для особо одаренных диванных экспертов:
"3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу."

15.10.2020 12:36
- гость -

Попал скорушник, наверное поддельное свидетельство о прохождении курсов по езде со спецсигналами предоставил!
Грубо нарушил правила, понторез.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:32
С 2021 года в России появятся новые штрафы для водителей 0
12:15
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 16 тысяч 3
12:08
6,5 кг счастья. Выбраны новые финалисты конкурса "Главная кошка города" 4
11:57
В Алтайском крае двое парней угнали "шестерку" и застряли в канаве 1
11:44
Сразу два землетрясения произошло в Сибири 1
11:31
В Алтайском крае живут 65 человек в возрасте старше 100 лет 5
11:17
Массовая авария произошла на въезде в Барнаул 4
11:06
Куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача. Нужные телефоны в одной инфографике 11
10:54
Трое пациентов с COVID-19 умерли в Республике Алтай 0
10:43
Специалист назвала признаки бессимптомного течения коронавируса 18
10:31
Павла Волю заподозрили в измене 7
10:21
Когда День матери в 2020 году и какие традиции есть у этого праздника 0
10:07
Биологи АлтГУ создадут цветущий остров в барнаульском парке "Изумрудный" 0
09:57
Анна Попова включила два Алтая в десятку регионов по ожирению населения 9
09:44
Эксперт назвал бренды смартфонов, которые чаще всего взрываются в руках 2
09:32
Фура "сложилась" и заблокировала движение движение на Новом мосту в Барнауле 9
09:18
Пройти и проехать. Эксперт из мэрии рассказал о ключевых дорожных проектах Барнаула 25
09:07
Алтайский край вошел в пятерку лидеров по ведению лесного хозяйства 2
08:55
Правительство России ухудшило прогноз по убыли населения 18
08:43
В России назвали плюсы падения курса рубля 24
08:28
Диетолог рассказала о пользе сала при коронавирусе 7
08:15
Горожан приглашают выбрать места, которые благоустроят в Барнауле 3
08:03
"Искрился пол". Алтайских сирот заселили в дом, который бьет током 2
07:50
Софья Таюрская из Little Big показала горячее фото без купальника 13
07:32
Не опять, а снова. Ретроградный Меркурий начал свое движение и породил волну шуток 0
07:17
Билл Гейтс предупредил об ухудшении ситуации с коронавирусом 11
07:02
Загадочный круг из черепов обнаружили в одной из рощ Барнаула 19
06:49
Психолог рассказал, как снять стресс с помощью телевидения 8
06:33
Всему голова. Фотографии, которые перевернут ваше представление о хлебе 1
06:18
Народные приметы. Как не заболеть и защититься от порчи на Дениса Позимнего 1
06:03
До +14 и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 16 октября 0
23:55
Такой день. "Пропавшие" деньги для алтайских сирот и просьба повысить стоимость проезда 0
23:31
Академик рассказал, как ожирение влияет на течение коронавируса 1
23:08
В мэрии Горно-Алтайска ввели карантин 0
22:52
Захарова: в России не утверждали, что Навальный отравил сам себя 54
22:31
Попова рассказала о высокой заболеваемости коронавирусом офисных работников 0
22:10
Роспотребнадзор проверил ковидные меры на Старом базаре в Барнауле 2
21:50
Вирус африканской чумы обнаружили в российской колбасе 0
21:30
Водителя уволили за опрокидывание автобуса с пассажирами на Алтае 0
21:09
Работник пострадал при пожаре на ферме в Алтайском крае 0
20:47
В Алтайском крае следователи возбудили дело из-за пропажи мужчины три месяца назад 0
20:31
В Алтайском крае создадут центр управления регионом 9
20:10
Алтайский Минстрой объяснил, что деньги на жилье для сирот не пропадали 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 200 0
19:27
Ефремов полностью компенсировал моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП 0
19:06
Координатор парламентской партии заболел коронавирусом в Барнауле 2
18:49
Прямо на уроке. Репетитора из Алтайского края осудят за надругательства над детьми 1
18:24
Дорожники рассказали, как продвигается ремонт Старого моста в Барнауле 3
18:05
Дело с огоньком. Где купить качественные детали для сварки 0
17:55
В Барнауле ограничат стоянку транспорта на оживленном участке проспекта Ленина 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.