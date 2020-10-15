Массовое ДТП с машиной скорой помощи в Горном Алтае попало на видео

Видеозапись с места аварии с участием трех автомобилей в Горно-Алтайске, в том числе машины скорой медицинской помощи, опубликовали "Вести Алтай".

Авария случилась 12 октября в 12:10 на проспекте Коммунистическом. 61-летний автомобилист, управляя Volkswagen Polo, двигался на зеленый сигнал светофора и не пропустил на перекрестке автомобиль скорой медицинской помощи (УАЗ-128811), у которого были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал.

От удара в боковую часть скорая помощь изменила траекторию движения и протаранила стоящий на перекрестке "УАЗ-Патриот", от чего автомобиль откинуло на металлическое ограждение.

"В отношении водителя автомобиля Volkswagen составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом)", – уточнили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

В аварии никто не пострадал. У ее участников взяли тесты на алкоголь. Они дали отрицательный результат. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.