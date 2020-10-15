Массовое ДТП с машиной скорой помощи в Горном Алтае попало на видео

Видеозапись с места аварии с участием трех автомобилей в Горно-Алтайске, в том числе машины скорой медицинской помощи, опубликовали "Вести Алтай".
Авария случилась 12 октября в 12:10 на проспекте Коммунистическом. 61-летний автомобилист, управляя Volkswagen Polo, двигался на зеленый сигнал светофора и не пропустил на перекрестке автомобиль скорой медицинской помощи (УАЗ-128811), у которого были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал.
От удара в боковую часть скорая помощь изменила траекторию движения и протаранила стоящий на перекрестке "УАЗ-Патриот", от чего автомобиль откинуло на металлическое ограждение.
"В отношении водителя автомобиля Volkswagen составлен протокол по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом)", – уточнили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.
В аварии никто не пострадал. У ее участников взяли тесты на алкоголь. Они дали отрицательный результат. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.
Комментарии
Слепоглухонемой был за рулем Volkswagen Polo. Вот по каким справкам от врачей таким выдают права?
Права за такое нужно отбирать. Навсегда.
"Если еду на зеленый, то я прав и могу не уступать" - вот такое правило ПДД вбито в голову. А то, что у прав могут быть исключения, линейная логика не позволит сообразить.
Кстати, по такому же принципу и детей в коле учат:
- Когда можно переходить дорогу, детишки?
- Когда загорелся зеленый цвет! - хором орут детишки.
- Праааальна! - ответствует учитель.
А потом читаем сводки с зеленых цветов светофора....
Внимательно следить за дорожной обстановкой — непосильная задача для некоторых водителей. Благо, что без жертв обошлось.
Ну так-то в пдд и для водителей скорых написано, что они могут пользоваться преимуществом, только когда убедятся, что их пропускают
Я конечно понмиаю, что по правилам водитель не прав, и что тут собрались большие ценители и диванные мыслители, но мы не видим полной обстановки, возможно там небыло обзора, угол здания например, водитель мог просто не видеть скорую, ведь на видео видно, что скорая на большой скорости вылетает на красный свет. на месте водителя фольца мог оказаться любой водитель, и не факт, что хотя бы каждый десятый бы успел бы среагировать, тем более дорога мокрая.
На Поло знак инвалида. Может дед глуховат был. Не оправдывая деда, гость от 10:33 прав. Скорая тоже должна была убедиться, что ее пропускают.
Очередная бредятина. Мерз 1,5 часа, шины не менял. Забор с улицы.
так вроде написано, что скорая ехала со спецсигналом, не слышишь, так увидеть можно
Водитель скорой 100% виноват. Не взирая на дорожную обстановку гнал с огромной скоростью с выездом на встречку . Перед выездом на перекресток где шло движение не точно не убедился уступают ли ему я еще прибавил газку. Нормальные водители разбежались понабрали .......но они не виноваты, виноваты те кто им не разъяснил.
алекс, а если он вез тяжелобольного, и еще должен всех пропускать, вы пдд то читайте
для особо одаренных диванных экспертов:
"3.1. Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8 - 18 настоящих Правил, приложений 1 и 2 к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу."
Попал скорушник, наверное поддельное свидетельство о прохождении курсов по езде со спецсигналами предоставил!
Грубо нарушил правила, понторез.