37-летний мужчина в черной одежде пропал в Барнауле

В краевой столице пропал 37-летний Антон Акуленко, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Местонахождение мужчины неизвестно с 19 октября, когда он ушел из дома на улице Антона Петрова.

По словам родственницы, утром перед исчезновением мужчина жаловался на головную боль. Он был одет во все черное: куртку, шапку, джемпер и штаны.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8 (913) 250-14-26.