37-летний мужчина в черной одежде пропал в Барнауле

В краевой столице пропал 37-летний Антон Акуленко, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Местонахождение мужчины неизвестно с 19 октября, когда он ушел из дома на улице Антона Петрова.
По словам родственницы, утром перед исчезновением мужчина жаловался на головную боль. Он был одет во все черное: куртку, шапку, джемпер и штаны.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 8 (913) 250-14-26.
Комментарии
Делаете работу над ошибками, не скрываете лица и указываете место, где человек находился крайний раз.
ПРОГРЕСС!
Отныне ты будешь носить только стандартную одежду Людей в черном.Станешь откликаться на букву, которую тебе дадут, есть там, где скажут, жить там, где скажут. Теперь у тебя не останется даже отпечатков пальцев. Ты не существуешь, ты вообще не появлялся на свет. Безымянность — твоё имя. Молчание — твой родной язык. Ты больше не часть общества. Ты выпадаешь из системы. Ты над ней. Вне её. Под ней. Узы порваны. Мы для всех — «они». Мы — Люди в Чёрном.