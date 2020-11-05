Шик, блеск и цветная пена. Где помыть автомобиль быстрее чем за 10 минут

Автоматическая туннельная мойка сочетает в себе скорость и качество мытья. В Барнауле воспользоваться такой услугой можно в компании Makk на Малахова, 136. Технология не только обеспечивает качественную работу, но и защищает автомобиль путем нанесения различных видов воска.

При заезде на автомойку кузов предварительно очищают вручную, наносят автохимию. После этого автомобиль устанавливают на конвейер: включается в работу первая арка автомойки "пенный (цветной) занавес". На этом этапе идет повторное нанесение автохимии, которая более активна к загрязнениям по своему составу.

Далее средства детально наносят на колесные диски, арки, пороги, дно автомобиля и под большим давлением смывают грязь водой.

Следующий этап – щетки SofTecs, которые бережно очищают кузов, сохраняя яркость и блеск покрытия. Процедуру завершает нанесение осушителя и консервирующего воска на авто. Двойная турбосушка – и ваш автомобиль сияет.

Мойка кузова занимает 6 минут, уборка салона – около 15 минут. Всего в Makk представлены четыре программы мойки: "Экспресс", "Экстра", "Премиум" и "Интенсив".

Также в Makk можно заказать уборку салона и багажника, обработку резиновых уплотнителей, химчистку салона и уход за кожей. Вы заедете на конвейер, и работники приступят к чистке, а вам в это время предложат выпить кофе в уютном зале ожидания. Кроме того, скоро в Makk заработает детейлинг – комплекс процедур по тщательному и полному уходу за автомобилем.

Туннельная автомойка Makk

Адрес: Малахова, 136

Часы работы: 8:00-22:00

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