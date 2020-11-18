Владельца частного детсада в Барнауле осудят за разбитую голову воспитанницы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца частного детсада, в котором ребенок получил черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи выяснили, что на четырехлетнюю девочку, которая возвращалась с прогулки, упал гипсокартон, что причинило тяжкий вред ее здоровью.

"В июле 2020 года обвиняемый привез и оставил в помещении тамбура частного детского сада листы гипсокартона, которые прислонил к стене и не закрепил, создав тем самым реальную опасность для жизни и здоровья воспитанников и сотрудников учреждения", – уточнили в ведомстве.

Мужчина признал свою вину. Действия предпринимателя расценили как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детям в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.