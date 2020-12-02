Такой день. Разрушение стадиона "Локомотив" в Барнауле и смог над городом

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 2 декабря. Без коронавируса.

В Барнауле на финишную прямую вышел демонтаж фасада стадиона "Локомотив". Подрядчики уже разрушили часть стены, что хорошо видно на фото очевидцев. Архитектор Александр Деринг объяснил, что стадион демонтируют, чтобы отстроить объект заново, в его первоначальном виде.

В Тюменцевском районе стартовало строительство школы на 140 мест. Новое учебное заведение расположится в селе Шарчино. На его возведение из краевого бюджета выделили 238,5 млн рублей. Согласно условиям контракта, здание должны ввести в эксплуатацию в 2022 году.

Продлен режим "черного неба" в Барнауле и Бийске. Согласно прогнозу синоптиков, до 16:00 3 декабря в воздухе краевой столицы будет наблюдаться повышенное скопление загрязняющих веществ. Метеорологи ожидают, что смог рассеется только в конце недели.

На барнаульской стройке у торгового центра Metro человека убило упавшим на голову кирпичом. Очевидцы утверждают, что мужчина умер на месте. По предварительной информации, рабочий находился на строительной площадке без каски.

В Барнауле по просьбам родителей запустили автобус для школьников из поселка Сибирская Долина. Планируется, что услугами транспорта будут пользоваться почти 90 детей. Автобус будет возить их в школы № 63, 76 и гимназию № 5.

Известный алтайский священнослужитель Александр Микушин обрушился с резкой критикой в адрес организаторов выставки орудий пыток инквизиции в барнаульском музее. В частности, Микушин задался вопросом, как демонстрация предметов, которые призваны причинять боль и страдания, может отразиться на чувствительной детской психике.

Власти Алтайского края намерены обсудить с сотрудниками Российского футбольного союза скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг ФК "Динамо-Барнаул". Речь идет о подозрении в участии в договорных матчах. О запланированной встрече рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.