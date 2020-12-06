Барнаулец пошел под суд за покупку ордена Красной Звезды

Житель Барнаула купил через интернет орден Красной Звезды и получил 5 тысяч рублей штрафа за незаконное приобретение государственной награды.

Как пишет "Комсомольская правда", мужчина нашел объявление о продаже награды в интернете и сделал заказ. Товар отправили почтой, позже покупателя задержали. Как объяснили в прокуратуре, орден является государственной наградой СССР и его покупка незаконна.

Экспертиза показала, что орден был настоящим. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград"). Суд признал барнаульца виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.