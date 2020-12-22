10-балльные пробки сковали Барнаул

Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле сегодня вечером. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 10 баллов из 10.
Самая сложная обстановка наблюдается на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина и Комсомольском. Также сложно проехать по улицам Молодежной, Партизанской, Гоголя, Челюскинцев и пер. Ядринцева.
Кроме того, движение транспорта сильно затруднено и в других частях краевой столицы. В частности, красным на дорожной карте отмечены участки улиц Солнечная Поляна, Малахова, Попова, Балтийской, Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Комментарии
Снег убирать надо. Отчёты подождут.
Барнаул полностью готов зимой!
гость 18-27, как снег не убирай, если машин слишком много, то пробки будут и при идеальной погоде
"Грамотная" транспортная политика в действии.