10-балльные пробки сковали Барнаул

Многокилометровые пробки сковали движение транспорта в Барнауле сегодня вечером. По данным сервиса "Яндекс.Карты", дорожная обстановка на улицах краевой столицы оценивается в 10 баллов из 10.

Самая сложная обстановка наблюдается на проспектах Строителей, Красноармейском, Ленина и Комсомольском. Также сложно проехать по улицам Молодежной, Партизанской, Гоголя, Челюскинцев и пер. Ядринцева.

Кроме того, движение транспорта сильно затруднено и в других частях краевой столицы. В частности, красным на дорожной карте отмечены участки улиц Солнечная Поляна, Малахова, Попова, Балтийской, Власихинской и шоссе Ленточный бор.