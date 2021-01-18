Амурский тигр погиб под колесами автомобиля

Взрослый самец амурского тигра погиб под колесами автомобиля в Хабаровском крае. Как сообщили в пресс-центре регионального Минприроды, животному было около 4-5 лет.

Установлено, что автомобиль Suzuki Solio без номеров сбил перебегавшего дорогу хищника в районе 191-го километра трассы Хабаровск – Лидога – Ванино у подъезда к Комсомольску-на-Амуре.

"Транспортное средство и водитель установлены. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о привлечении водителя к ответственности", – рассказали в ведомстве.

Останки млекопитающего отправили на экспертизу. Отмечается, что это уже третий случай гибели амурских тигров в Хабаровском крае на автодороге за последний год.

По данным Минприроды РФ, численность амурского тигра составляет чуть более 580 особей. Примечательно, что Россия – единственная страна, в которой водится этот подвид хищника.