Скандально известный бизнес-центр в Барнауле обзавелся новым собственником

Участок земли вместе с недостроенным зданием на ул. Пушкина, 56, в Барнауле продали на торгах. Новый владелец купил его за 3,26 млн рублей.

Самовольное строение появилось еще в 2007 году, мэрия так и не согласовала объект. Позднее на народном голосовании здание получило звание самого уродливого в Барнауле. Прокуратура добилась сноса постройки, и в прошлом году бизнес-центр начали демонтировать.

"Новым собственником стал Беспалов Владимир Викторович. По данным сервиса "За честный бизнес", он является учредителем нескольких компаний: ООО "Леспром" в Тальменке, ООО "Дисконт" в Барнауле и ООО "Караван" в Новосибирске", – пишет "Алтайский портал недвижимости".

Новый владелец сможет построить здесь офисный центр, объект общепита или розничной торговли.