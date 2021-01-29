Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневку

Минпросвещения РФ опровергло информацию о переходе школ на шестидневную рабочую неделю, которая распространяется в родительских чатах. Сообщения прокомментировали в официальном телеграм-канале "Большая перемена РФ".

"Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, а также тиражируемая в родительских чатах не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Родителей школьников попросили не верить ложной информации и получать данные из официальных источников, а журналистов призвали внимательнее исследовать официальные документы.