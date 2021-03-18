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Фабрика процессов: сенаторы Совета Федерации посетили площадку центра "Мой бизнес"

, ИА "Амител"
Представители Совета узнали о роли площадки в реализации национальных проектов

Представители Совета Федерации в Алтайском крае Дмитрий Кузьмин и Александр Пронюшкин 11 марта посетили "Фабрику процессов". Эту площадку открыли в марте 2020 года на базе центра "Мой бизнес" для проведения мероприятий национального проекта "Производительность труда".

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Александр Ерохин представил сенаторам опыт организации "Фабрики процессов", где также реализуют нацпроект по поддержке малого бизнеса. Тренер фабрики Дмитрий Сахаров рассказал об особенностях работы площадки.

На "Фабрике процессов" сотрудники компаний – от генерального директора до рядовых работников – учатся применять инструменты бережливого производства, а также узнают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности предприятия. Как правило, участниками "Фабрики процессов" становятся сотрудники тех подразделений, где планируют внедрять эти инструменты.

Напомним, что, помимо участников нацпроекта "Производительность труда", направить своих сотрудников для обучения на специализированной площадке могут и другие компании.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.03.2021 13:19
- гость -

Экономический эффект этой фабрики?

18.03.2021 13:29
- гость -

Фабрика по распилу народных денег!

18.03.2021 13:35
- гость -

Каклетками с гречей, их покушали?

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