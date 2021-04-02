В Барнауле начали продавать билеты на Кубок мира по гребле

Билеты на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ начали продавать в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Приобрести билеты можно в кассах или онлайн. На каждый день продадут по две тысячи билетов на трибуну и 4750 билетов в зрительскую зону на набережной гребного канала. Билет на трибуну обойдётся в 200 рублей, а на набережную – в 100 рублей. Для детей до пяти лет вход бесплатный.

От Речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (при предъявлении билета на Кубок мира) с 07:30 часов до 20:00 часов. Всего запланировали по 68 рейсов ежедневно.

Ранее сообщалось, что организаторы этапа Кубка мира по гребле, который пройдёт в мае в Барнауле, уверены, что эпидситуация, связанная с коронавирусом, позволит провести соревнования со зрителями. Скорее всего, трибуны будут заполнены только на 75%. Однако организаторы не исключают варианта, что соревнования могут пройти без зрителей.