Полёт от первого лица: как выбрать квадрокоптер для начинающих

Бренд HIPER представил новую для себя категорию товаров – квадрокоптеры . В актуальной линейке представлены модели как для начинающих пилотов, так и для более продвинутых – с поддержкой управления через телефон и встроенной камерой.

Младшими моделями являются HIPER Falcon X и Falcon X FPV . Так, HIPER Falcon X – доступная модель для тех, кто впервые хочет опробовать для себя квадрокоптеры. Он создан для непринуждённых тренировок и совершенствования навыков управления дроном.

Для простоты управления у него есть гироскоп и барометрический датчик, которые помогают поддерживать заданную высоту и стабилизировать коптер. В комплекте с дроном идут два аккумулятора, ножки, защита и запасные лопасти. Благодаря небольшому весу регистрация ему не нужна.

Одной кнопкой на пульте управления вы сможете поднять дрон в воздух и посадить его на землю. Легко освоив пилотирование, вы оцените три скорости полёта, кульбиты и световые эффекты. Значительно облегчит управление режим Headless, при котором не важно, куда нацелена передняя часть квадрокоптера – он полетит по вашей команде в заданном направлении.

HIPER Sky Patrol идеально подходит новичкам, для того чтобы ощутить свободу полёта от первого лица. Подвесная Wi-Fi видеокамера в режиме реального времени транслирует изображение на ваш смартфон, который удобно крепится к пульту, как экран. Управлять полётом и контролировать опции съёмки вы можете прямо со смартфона или планшета, установив специальное приложение для IOS и Android.

Гироскоп обеспечивает шестиосевую стабилизацию дрона в воздухе. Барометр помогает удерживать заданную высоту. Взлёт и посадка осуществляются одной кнопкой, а в сложных ситуациях выручит режим возврата. Вы быстро освоите азы пилотирования и оцените три переключаемые скорости полёта.

Научиться виртуозным трюкам и кульбитам поможет режим Headless. В комплект входят ножки, защита пропеллеров, запасные лопасти и два аккумулятора.

HIPER Shadow FPV – это небольшой, лёгкий и многофункциональный квадрокоптер подойдёт новичкам для обучения и опытным пилотам для развлечения. С планшета или смартфона вы сможете управлять полётом и контролировать фото-, видеосъёмку. Либо просто закрепите свой смартфон в качестве экрана на пульте ДУ и наблюдайте трансляцию с камеры по Wi-Fi.

Один заряд штатного литий-полимерного аккумулятора обеспечит вам 17 минут полёта. Для стабилизации в воздухе в квадрокоптер установлен гироскоп. Барометрический датчик помогает удерживать текущую высоту, реагируя на атмосферное давление и подавая сигнал на двигатели. Значительно упростят пилотирование два режима скорости, функции автовзлёта и автопосадки одной кнопкой.

В модель также включён интуитивный режим Headless. Прочный пластиковый корпус яркого контрастного цвета будет заметен издалека, в него встроены HD FPV видеокамера и аккумуляторный отсек. Благодаря небольшому весу, регистрация коптеру не требуется.

Сделать правильный выбор вам помогут продавцы в магазине AVplaza в торговом центре Galaxy на втором этаже центрального крыла или на сайте AVplaza . ru . Здесь вас ждёт широкий выбор квадрокоптеров, а также электросамокатов, смартфонов, планшетов и ноутбуков по приятным ценам.

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