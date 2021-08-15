Россиянка отдала миллион рублей мошеннику за карьеру в порнофильмах

Жительница Ижевска отдала миллион рублей мошеннику, который обещал на ней жениться и устроить ей карьеру в порно. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Кемеровской области.

Как установили полицейские, в мае 2019 года 33-летний мужчина опубликовал с фейковой страницы в соцсетях объявление, в котором обещал девушкам стать актрисами в фильмах для взрослых. С ним связалась 24-летняя россиянка, заинтересовавшая подобной работой.

В течение полугода мошенник под разными предлогами выманивал у женщины деньги. Всего за это время россиянка перевела злоумышленнику 127 различных сумм в общей сложности на 995 тысяч рублей. Чтобы собрать средства, ей пришлось взять кредиты в микрофинансовых организациях и занять некоторую сумму у своего знакомого – якобы на лечение матери.

В октябре 2019-го женщина обратилась в полицию. В результате мошенника приговорили к пяти годам общего режима и обязали выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей.