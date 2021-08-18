Власти Кузбасса отремонтируют дорогу Новокузнецк – Бийск за 244 миллиона

Кузбасские власти готовы выделить 244 миллиона рублей на ремонт дороги Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Привести в порядок трассу планируют к октябрю 2023 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Начальная цена контракта – 244 миллиона рублей. Источник финансирования – бюджет Кузбасса. Заказчиком выступил департамент контрактной системы области. Как следует из технического задания, подрядчику необходимо отремонтировать проезжую часть, обочины, пересечения и примыкания. Также организация должна ликвидировать пучины на дороге, установить барьерное ограждение и сделать разметку.

Также в документах написано, что закончить все работы по ремонту дороги Новокузнецк – Бийск необходимо с момента заключения контракта до 30 сентября 2023 года включительно.

Ранее стало известно, что Республике Хакасия выделили 133 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на строительство и реконструкцию значимых дорожных объектов. Деньги пойдут на ускорение создания транспортного коридора из Абакана до Бийска.

76 млн рублей потратят на строительство автодороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к Междуреченску на участке автодороги Вершина Теи – Шора – Изыхгол км 23+130 – км 30+375 в Аскизском районе Хакасии. В этом году специалисты планируют приступить к земляным работам. В целом контракт рассчитан на три года.