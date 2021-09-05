Как выглядит старейшая школа Барнаула, которая стоит закрытой уже 13 лет

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
1 сентября в барнаульских школах прозвучали первые звонки и начался новый учебный год. Но в этой школе звонок больше не звучит, а вместо ребятни во дворе здесь куча мусора.
Деревянное здание на улице Челюскинцев было построено в 1896 году для младшего отделения Зайчанской школы. Возводили его на средства, которые пожертвовали городское самоуправление и частные благотворители. Это стало вторым учебным заведением в истории Барнаула и будущей школой № 13. Барнаульцы с теплотой вспоминают свои школьные годы, проведённые в её стенах.
"В семидесятых учился в этой школе, ещё с садом. Уютная, чистая, тёплая. Звонки на перемену в бронзовый колокольчик подавала сторожиха, добрая тётушка", – вспоминают читатели amic.ru. Дети учились здесь вплоть до 2008 года. Потом здание законсервировали, а ученики переехали на ул. Анатолия 193, где и по сей день располагается школа № 13 (в этом году мы сходили туда на линейку).
Сегодня архитектурный памятник уже в который раз выставлен на аукцион. Вместе со зданием мэрия продаёт земельный участок (2,4 тыс. квадратных метров), а также котельную. Начальная цена лота – 12,4 млн рублей. В документации к аукциону сказано, что покупатель обязан провести работы по реставрации в течение семи лет с момента приобретения.
Как выглядит сейчас историческое здание, смотрите в наших фотозаметках.
Комментарии
Значит скоро сожгут....
Значит скоро сожгут....
Позорники
Сделайте, пожалуйста, там снова школу. Например, начальную. Или наоборот старшие классы. Ведь это здание можно никому не продавать, а отремонтировать. В том районе школы очень негусто расположены
Интересно, если этот сарай продают, то подо что его можно реставрировать?
Интересно, если этот сарай продают, то подо что его можно реставрировать?
Ни по до что. Реставрация никому не нужна, на самом деле. Удел таких строений превращаться в аварийные и под снос.
Передать музею, сделать там филиал.
5.09.2021 11:16
Гость
Зачем музею? Там четыре-пять живых классов смогут поместиться. И проблему переполненности школ это смягчит. Дети — цветы жизни. Зачем же делать гербарий, если можно цветник — действующую школу?