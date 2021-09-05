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Как выглядит старейшая школа Барнаула, которая стоит закрытой уже 13 лет

, ИА "Амител"
Деревянное здание для начальных классов Зайчанской школы было открыто в 1896 году

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 сентября в барнаульских школах прозвучали первые звонки и начался новый учебный год. Но в этой школе звонок больше не звучит, а вместо ребятни во дворе здесь куча мусора.

Деревянное здание на улице Челюскинцев было построено в 1896 году для младшего отделения Зайчанской школы. Возводили его на средства, которые пожертвовали городское самоуправление и частные благотворители. Это стало вторым учебным заведением в истории Барнаула и будущей школой № 13. Барнаульцы с теплотой вспоминают свои школьные годы, проведённые в её стенах.

"В семидесятых учился в этой школе, ещё с садом. Уютная, чистая, тёплая. Звонки на перемену в бронзовый колокольчик подавала сторожиха, добрая тётушка", – вспоминают читатели amic.ru.  Дети учились здесь вплоть до 2008 года. Потом здание законсервировали, а ученики переехали на ул. Анатолия 193, где и по сей день располагается школа № 13 (в этом году мы сходили туда на линейку). 

Сегодня архитектурный памятник уже в который раз выставлен на аукцион. Вместе со зданием мэрия продаёт земельный участок (2,4 тыс. квадратных метров), а также котельную. Начальная цена лота – 12,4 млн рублей. В документации к аукциону сказано, что покупатель обязан провести работы по реставрации в течение семи лет с момента приобретения. 

Как выглядит сейчас историческое здание, смотрите в наших фотозаметках. 

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

5.09.2021 08:52
- гость -

Значит скоро сожгут....

5.09.2021 08:52
- гость -

Значит скоро сожгут....

5.09.2021 09:08
- гость -

Позорники

5.09.2021 10:09
Виктор

Сделайте, пожалуйста, там снова школу. Например, начальную. Или наоборот старшие классы. Ведь это здание можно никому не продавать, а отремонтировать. В том районе школы очень негусто расположены

5.09.2021 10:26
- гость -

Интересно, если этот сарай продают, то подо что его можно реставрировать?

5.09.2021 10:48
- гость -

Интересно, если этот сарай продают, то подо что его можно реставрировать?

Ни по до что. Реставрация никому не нужна, на самом деле. Удел таких строений превращаться в аварийные и под снос.

5.09.2021 11:16
Гость

Передать музею, сделать там филиал.

5.09.2021 11:23
Виктор

5.09.2021 11:16
Гость

Зачем музею? Там четыре-пять живых классов смогут поместиться. И проблему переполненности школ это смягчит. Дети — цветы жизни. Зачем же делать гербарий, если можно цветник — действующую школу?

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