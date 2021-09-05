Как выглядит старейшая школа Барнаула, которая стоит закрытой уже 13 лет

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

1 сентября в барнаульских школах прозвучали первые звонки и начался новый учебный год. Но в этой школе звонок больше не звучит, а вместо ребятни во дворе здесь куча мусора.

Деревянное здание на улице Челюскинцев было построено в 1896 году для младшего отделения Зайчанской школы. Возводили его на средства, которые пожертвовали городское самоуправление и частные благотворители. Это стало вторым учебным заведением в истории Барнаула и будущей школой № 13. Барнаульцы с теплотой вспоминают свои школьные годы, проведённые в её стенах.

"В семидесятых учился в этой школе, ещё с садом. Уютная, чистая, тёплая. Звонки на перемену в бронзовый колокольчик подавала сторожиха, добрая тётушка", – вспоминают читатели amic.ru. Дети учились здесь вплоть до 2008 года. Потом здание законсервировали, а ученики переехали на ул. Анатолия 193, где и по сей день располагается школа № 13 (в этом году мы сходили туда на линейку).

Сегодня архитектурный памятник уже в который раз выставлен на аукцион. Вместе со зданием мэрия продаёт земельный участок (2,4 тыс. квадратных метров), а также котельную. Начальная цена лота – 12,4 млн рублей. В документации к аукциону сказано, что покупатель обязан провести работы по реставрации в течение семи лет с момента приобретения.

Как выглядит сейчас историческое здание, смотрите в наших фотозаметках.