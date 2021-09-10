Такой день. Приговор вице-мэру Барнаула и готовность к отопительному сезону

10 сентября Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации краевой столицы Сергея Демина. Чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

В барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании сообщили о готовности к началу отопительного сезона. Как информирует пресс-служба организации в Telegram-канале, потребители могут начать подключаться к теплу по заявкам.

Жительница Заринска 1982 года рождения обратилась в полицию и сообщила о краже. По словам горожанки, неизвестный разбил окно в её дачном домике, проник внутрь и полностью разобрал печь. Из всего имущества пропали только металлические детали печи.

Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Алтайский край перенесли из-за похорон главы МЧС Евгения Зиничева.