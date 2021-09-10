Михаил Мурашко отложил визит в Барнаул из-за похорон главы МЧС

Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Алтайский край перенесли из-за похорон главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, что изначально чиновник должен был приехать в Барнаул 10 сентября, но позднее визит отложили на 11-е число. В рамках рабочей поездки министр побывает в нескольких больницах и встретится с губернатором Виктором Томенко.

Как сообщает РЕН ТВ, 10 сентября Мурашко пришёл на церемонию прощания с Зиничевым в Москве и возложил букет красных роз к зданию МЧС. В этот же день спасателя похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.

Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября. Он сорвался со скалы во время учений под Норильском, пытаясь спасти оператора Александра Мельника. 9 сентября президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему Зиничеву.