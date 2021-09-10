Михаил Мурашко отложил визит в Барнаул из-за похорон главы МЧС

Визит министра здравоохранения России Михаила Мурашко в Алтайский край перенесли из-за похорон главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом пишет "Толк" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Напомним, что изначально чиновник должен был приехать в Барнаул 10 сентября, но позднее визит отложили на 11-е число. В рамках рабочей поездки министр побывает в нескольких больницах и встретится с губернатором Виктором Томенко.
Как сообщает РЕН ТВ, 10 сентября Мурашко пришёл на церемонию прощания с Зиничевым в Москве и возложил букет красных роз к зданию МЧС. В этот же день спасателя похоронят на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.
Напомним, Евгений Зиничев погиб 8 сентября. Он сорвался со скалы во время учений под Норильском, пытаясь спасти оператора Александра Мельника. 9 сентября президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему Зиничеву.
Комментарии
Мурашка кремлёвский плакальщик ?
Мурашку повезут на булыгинский-водопад ?
а шуму то было
Господа и Дамы! В ситуации, которая сложилась в краевом здравоохранении нужно больше внимания уделять лечащим врачам, фельдшерам и медицинским сестрам. Гораздо важнее для общества другой вопрос. Когда появятся еще врачи и медсёстры, когда появятся педиатры, бригады скорой помощи? Министр Вам точно эту проблему не решит, даже если пообещает - очень далеко он находится от проблем города Барнаула и Алтайского края.
О чём думали депутаты Барнаульской городской думы, когда ликвидировали своим голосованием, муниципальное здравоохранение!
А как "рады" этому переносу визита на субботу все сотрудники больниц! На дворе сентябрь, людям картошку копать надо, а им рабочую субботу устроили без предупреждения
картошку.. всем?
10.09.2021 14:58
- гость -
Завтра с утра дождь.
да пусть из грязи копают, может им так больше нравится