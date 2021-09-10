Отопление в Барнауле начнут подавать по заявкам

В барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании сообщили о готовности к началу отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале, потребители могут начать подключаться к теплу по заявкам.

СГК выполнила в Барнауле все основные работы по подготовке городской системы теплоснабжения к началу ОЗП. До официального старта отопительного сезона приоритет отдаётся социальным объектам. Если есть техническая возможность начать отапливать здание, то ресурс включат по заявке.

Многоквартирные дома также могут подключиться досрочно. У большинства такая возможность уже есть. Но для этого необходимо согласие о подаче ресурса от большинства жильцов и их подписи под заявлением, которое направляется в УК или ТСЖ. А уже исполнитель коммунальных услуг передаст заявку в СГК.

Как отметили в компании, в Барнауле заявку нужно направить по адресу: 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.