Отопление в Барнауле начнут подавать по заявкам

В барнаульском филиале Сибирской генерирующей компании сообщили о готовности к началу отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба организации в Telegram-канале, потребители могут начать подключаться к теплу по заявкам.
СГК выполнила в Барнауле все основные работы по подготовке городской системы теплоснабжения к началу ОЗП. До официального старта отопительного сезона приоритет отдаётся социальным объектам. Если есть техническая возможность начать отапливать здание, то ресурс включат по заявке.
Многоквартирные дома также могут подключиться досрочно. У большинства такая возможность уже есть. Но для этого необходимо согласие о подаче ресурса от большинства жильцов и их подписи под заявлением, которое направляется в УК или ТСЖ. А уже исполнитель коммунальных услуг передаст заявку в СГК.
Как отметили в компании, в Барнауле заявку нужно направить по адресу: 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru.
Комментарии
Начинайте 15 сентября и повсеместно.Все равно недели две уйдут на раскачку, запуск, прогон и т.д., и т.п.По опыту прошлых лет в некоторых местах в городе отопления не бывает до середины октября.Вспомните опыт прошлого, начинайте 15 сентября.Не зря же для Сибири была установлена эта дата для запуска ОС.
Это очень плохо. В нашем доме живут одни жлобы. Они не хотят отопления чуть не до декабря. А мы из - за них мерзнем, но их большинство. Включайте принудительно!!!
10.09.2021 18:05
Гость
Нет, их меньшинство, просто они очень шумные.И, чтобы с ними не связываться, т.н. "старшие" по дому идут у них на поводу, и включают тепло во всем доме как можно позже, не обращая внимания на мнение абсолютного большинства.