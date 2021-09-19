"Король дороги". Водитель иномарки прокатился по Трассе здоровья в Барнауле

Горожане в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали о водителе, решившем прокатиться по Трассе здоровья. То, что она является пешеходной зоной, автомобилиста никак не смутило.

"Сегодня на Трассе здоровья катались с детьми на велосипедах. По пешеходной зоне, где автомобильное движение запрещено, ехал "король дороги" на Мark ll, который наплевал и на людей, и на правила", – написал один из подписчиков сообщества.

В комментариях под постом горожане отметили, что номер автомобиля, на котором ехал водитель, нужно передать правоохранителям, для того чтобы они нашли и наказали недобросовестного автомобилиста.