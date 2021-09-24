Водитель ВАЗа сбил 10-летнего мальчика в Барнауле

10-летний мальчик попал под колёса автомобиля на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной в Барнауле. Подробности аварии amic.ru сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Авария случилась 24 сентября в 07:40 в районе дома № 149 по улице Антона Петрова. Предварительно установлено, что 41-летний водитель ВАЗ-2107 сбил ребёнка на регулируемом пешеходном переходе, когда тот переходил через проезжую часть на красный сигнал светофора.

Несовершеннолетний получил тяжёлые травмы, его госпитализировали. Полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.