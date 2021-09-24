Водитель ВАЗа сбил 10-летнего мальчика в Барнауле

10-летний мальчик попал под колёса автомобиля на пересечении улиц Антона Петрова и Северо-Западной в Барнауле. Подробности аварии amic.ru сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Авария случилась 24 сентября в 07:40 в районе дома № 149 по улице Антона Петрова. Предварительно установлено, что 41-летний водитель ВАЗ-2107 сбил ребёнка на регулируемом пешеходном переходе, когда тот переходил через проезжую часть на красный сигнал светофора.
Несовершеннолетний получил тяжёлые травмы, его госпитализировали. Полицейские проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Ну раз родители не научили ребенка правилам, значит у них еще есть!
Неужели у родителей не нашлось время объяснить и научить ребенка правилам поведения на дороге???
Не нашлось времени, теперь нет ребенка!
Водятла на кол!
Водятла на кол
За что? Ехал на разрешающий сигнал и судя по тормозному пути без превышения скорости.
24.09.2021 12:28
- гость -
И вам подобные - люди с психиатрическим диагнозом...
У вас , похоже не было детей, и это хорошо. Иначе бы вы знали, что детский мозг , как бы вы ни старались, не всегда способен определить реальную опасность своих действий...
Пацана жалко, но водилу ещё жальче...
24.09.2021 13:02 - гость -
Полностью согласна.
как бы вы ни старались, не всегда способен определить реальную опасность своих действий...
у человека больше шансов жить на 99 % если он СОБЛЮДАЕТ правила
которые пишутся кровью
24.09.2021 13:02
- гость -
Наш с женой ребенок уже взрослый и живет в Новосибирске! Просто мы не считали, что кто то и что то должен нашему ребенку и не "зависали" в телефонах. Знали, что требуется не только родить ребенка, но еще и воспитать! С первого класса он самостоятельно ходил в школу и из школы. Научив сына правилам ПДД, мы не сидели попой в кресле, а иногда потихоньку прослеживали за ним, как он соблюдает правила!
Вместе с сыном смотрели видео в интернете, как дети лежат в больницах после аварии.
Так, что свое нежелание заниматься воспитанием ребенка, не надо оправдывать детским мозгом! Ребенок копирует поведение родителей!
24.09.2021 13:02
- гость -
Ну вот сегодня новость про ребенка, у которого родителей с не психиатрическим диагнозом.
Походят в больницу, поносят передачки, а потом еще реабилитацией позанимаются.
Вы тоже имеете право считать, что все вокруг обязаны заниматься воспитанием ваших детей и следить за ними. Только как результат - дорога в больницу Вам будет обеспечена! Ваши дети будут Вас там ждать!
Походят в больницу, поносят передачки, а потом еще реабилитацией позанимаются.
Думаете, у него нога сломана?
когда тот переходил через проезжую часть на красный сигнал светофора.
Ну суда по тяжести травм, видимо, внезапно выскочил, а не переходил.
24.09.2021 14:21
- гость
Вы тоже имеете право считать, что все вокруг обязаны заниматься воспитанием ваших детей и следить за ними.
У вас и впрямь диагноз...вы откуда такие выводы сделали???
нравится, мне, как не имея никаких данных, делаются глобальные выводы о родителях и т.д.
более менее можно быть уверенными в том, что водитель не виноват, и ехал на зеленый. и ехал он не быстро.
все же 10 лет было пешеходу, не смог разобраться с режимом работы светофора, например
тьфу было, есть ему 10 лет, конечно, я имею в виду прошлое время, когда он дорогу переходил