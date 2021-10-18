На Алтае продают базу отдыха за 75 млн рублей. В стоимость включён spa-центр и ресторан

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) продаёт туристическую базу "Сказка Алтая", расположенную в Майминском районе Республики Алтай, следует из объявления, размещённого на сайте "Авито".

Владельцы оценили объект в 75 млн рублей. Покупателю за эту сумму отдадут участок площадью 3,2 га с выходом на берег Катуни, десятью домиками по 64 м² и тремя – по 18 м².

Помимо этого, в стоимость включён ресторан, spa-центр с ваннами, массажным кабинетом и бильярдной, а также баня и дом для персонала на 14 человек.

Также отмечается наличие дизельной электростанции, скважины с питьевой водой и высокоскоростного интернета.

Напомним, к 2025 году в Алтайском крае на территории "Сибирской монеты" планируют построить четыре отеля, казино и два слот-зала.