174 дорожных объекта Барнаула очистят от снега с 10 по 16 января

174 дорожных объекта Барнаула и пригородных населённых пунктов очистят от снега с 10 по 16 января, следует из опубликованного мэрией плана-графика. В него включена уборка внутриквартальных проездов и подъездов к социально значимым объектам.

Сегодня, 10 января, на уборке дорог от снега задействовано 88 единиц техники, 117 дорожных рабочих вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.

По сообщению мэрии, с 3 по 9 января от снега очистили около 230 участков дорог.