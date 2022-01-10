Девятибалльные пробки образовались в первый рабочий день года в Барнауле

Вечером 10 января в Барнауле собрались серьёзные девятибалльные пробки. Даже в 19:00 движение затруднено. Особенно долго придётся ехать по проспекту Строителей, где, по данным сервиса 2ГИС, произошло ДТП.

Заторы также наблюдаются на Павловском тракте, по проспекту Ленина, улицам Балтийской, Северо-Западной, Антона Петрова, Попова, Власихинской и других. Кроме того, жители города сообщают о ДТП на улице Попова, однако на скорости потока машин это не сказалось.

Напомним, после прошедшей накануне метели улицы Барнаула с утра сковали серьёзные автомобильные заторы. По информации сервиса "Яндекс. Пробки", местами они достигают отметки 8 баллов.

Самая тяжёлая ситуация наблюдалась на улице Северо-Западной. Автомобили здесь стояли от улицы Антона Петрова до проспекта Ленина.