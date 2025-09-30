Абоненты Т2 смогут оформить карты Visa и Mastercard банков стран СНГ в приложении
30 сентября 2025, 14:10, ИА Амител erid: 2W5zFJxDSVv
Мобильный оператор Т2 совместно с сервисом GlobalBankAccounts* запустил новую услугу – теперь клиенты могут завести международные карты Visa* и Mastercard*, выпускаемые банками стран СНГ, через фирменное приложение. Для оформления понадобится скан загранпаспорта, а пополнить карту можно с любой карты платежной системы "Мир". Эта опция открывает пользователям Т2 больше финансовых возможностей при поездках за границу и при оплате зарубежных онлайн-сервисов.
Как работает сервис?
Т2 стал партнером GlobalBankAccounts, который дает доступ к открытию международных карт. Пользователи могут выбрать виртуальную или пластиковую карту, срок действия которой составит один год. Все доступно в приложении оператора в разделе "Финсервисы".
Перечень документов зависит от конкретного банка: где-то хватит только копии заграничного паспорта. Средства можно перевести с карты "Мир", при этом рубли автоматически конвертируются в доллары или евро. Также карту можно привязать к Google Pay*.
Выпуск занимает от одного рабочего дня. После получения карты необходимо уведомить налоговую службу о счете в иностранном банке.
Где можно пользоваться картой?
С картой зарубежного банка клиенты смогут без проблем рассчитываться в магазинах и кафе, бронировать гостиницы и снимать наличные в других странах.
И стоимость опции?
Международная карта, открытая за рубежом? Добро пожаловать в Лигу Иностранных Агентов. Финмониторинг, принимай клиентов. Полиция, тут есть масса интересных людишек.